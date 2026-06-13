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منوبة: تواصل دورة تأهيل حرفي ة لفائدة أصحاب شهائد عليا بمركز التصميم بالدندان

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 22:09 قراءة: 1 د, 7 ث
      
تتواصل بمركز التصميم بالدندان من ولاية منوبة دورة للتأهيل الحرفي في اختصاص صنع الإكسسوارات  النحاسيّة وتقنيات تشكيله والنقش عليه، والتي انطلقت مطلع الشهر الحالي، لفائدة 10 متدربين ومتدربات من أصحاب الشهائد العليا من اختصاصات أكاديمية متنوعة، وذلك في إطار برنامج تونس الإبداعية المموّل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالشراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وفق المندوب الجهوي للصناعات التقليدية سفيان قربوج.

وأوضح قربوج، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية شهر أوت المقبل، تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والحرفية للمشاركين، من خلال تمكينهم من تقنيات تشكيل النحاس والنقش عليه وصناعة الإكسسوارات الفنية ذات الطابع الإبداعي، وإلى تعزيز فرص الإدماج المهني للمتكوّنين في قطاع الصناعات التقليدية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للانتصاب للحساب الخاص أو بعث مشاريع مبتكرة في المجال.


وينتمي المتدرّبون في  هذه الدورة التكوينية  إلى اختصاصات أكاديمية متنوعة تشمل الإعلامية المطبقة في التصرف، والمحاسبة والمالية، والفنون التشكيلية والحرف، والهندسة الصناعية الغذائية، والإجازة التطبيقية في حماية البيئة، وغيرها من الاختصاصات.
وتأتي الدورة، وفق المندوب الجهوي، في سياق الجهود الرامية إلى المحافظة على الموروث الحرفي التونسي وتثمينه، عبر إدماج مقاربات حديثة تجمع بين الأصالة والإبداع، وتستجيب لمتطلبات السوق المحلية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإبداعي وتشجيع الشباب على الاستثمار في المهن الحرفية ذات القيمة المضافة.

وتعكس هذه المبادرة أهمية برامج التأهيل والتكوين المتخصص في إحياء الحرف التقليدية وتطويرها، بما يضمن استمراريتها ونقل معارفها إلى الأجيال الجديدة، مع توفير فرص حقيقية للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
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