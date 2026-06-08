السجن عاما للاعب دولي سابق في قضيتين أمام المحكمة الابتدائية بتونس

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة عام واحد في حق لاعب دولي سابق معروف من أجل قضيتين منشورتين في حقه.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب دولي سابق معروف لعب بفريق عريق من العاصمة واحترف اللعب في أوروبا واحدى دول الخليج العربي.وباحالة اللاعب الدولي السابق المعروف على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر محاكمته من أجل قضيتين منشورتين في حقه تعلقت الأولى بهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه وتعلقت الثانية بجريمة ذات صبغة أخلاقية.واثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن اللاعب الدولي السابق مدة ستّة أشهر نافذة عن كل قضية من القضيتين المنشورتين في حقه.