الغش في البكالوريا: عندما يتحول الامتحان إلى مرآة لأزمة مجتمع

ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود



لماذا يغش التلميذ؟



الدولة بين واجب الحماية وحدود المقاربة الأمنية



الغش والفساد: خيط رفيع لا يجب تجاهله



نحو إصلاح شامل



مع كل موسم بكالوريا، تتجه الأنظار إلى مراكز الامتحانات، وتُستنفَر مؤسسات الدولة لحماية مصداقية واحدة من أهم المحطات التعليمية في حياة الشباب. تتكثف المراقبة، وتتطور وسائل الكشف عن الغش، وتُسخَّر الموارد البشرية والتقنية لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. غير أن تكرار الظاهرة عامًا بعد عام يفرض سؤالًا جوهريًا يتجاوز قاعات الامتحان: هل نحن أمام أزمة غش، أم أمام أزمة مجتمع بأكمله؟لقد اعتاد الرأي العام النظر إلى الغش باعتباره مجرد مخالفة فردية يرتكبها بعض التلاميذ سعياً إلى الحصول على نتائج أفضل. لكن القراءة السوسيولوجية والتربوية تكشف أن الظاهرة أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. فالغش ليس مجرد سلوك معزول، بل هو في كثير من الأحيان انعكاس لمنظومة قيم ومعايير اجتماعية وثقافية واقتصادية تؤثر في سلوك الأفراد وتصوراتهم حول النجاح والاستحقاق.تشير العديد من الدراسات الدولية إلى أن الغش الأكاديمي لم يعد ظاهرة هامشية. فقد أظهرت أبحاث صادرة عن مؤسسات متخصصة في النزاهة الأكاديمية أن ما يقارب 64% من الطلبة اعترفوا بممارسة الغش في الاختبارات مرة واحدة على الأقل خلال مسارهم الدراسي، بينما أقرت نسب مرتفعة بممارسة أشكال مختلفة من النسخ أو الانتحال الأكاديمي.كما بينت دراسات أخرى أن ما بين 65% و75% من طلبة التعليم العالي في عدد من الدول اعترفوا بارتكاب سلوك غش خلال مراحل تعليمهم المختلفة. أما التطور التكنولوجي فقد أضاف أبعادًا جديدة للظاهرة، حيث أصبحت الهواتف الذكية والاتصالات الرقمية والذكاء الاصطناعي أدوات جديدة تستغل للتحايل على أنظمة التقييم التقليدية.هذه الأرقام تؤكد أن الغش ليس مشكلة محلية أو مرتبطة بمجتمع بعينه، بل هو تحدٍ عالمي تواجهه مختلف الأنظمة التعليمية، وإن اختلفت أسبابه وتجلياته من بلد إلى آخر.قد يكون من السهل إرجاع الظاهرة إلى ضعف الأخلاق أو غياب الوازع التربوي، إلا أن هذا التفسير يبقى قاصرًا أمام تعقيدات الواقع.ففي كثير من الأحيان، يغش التلميذ تحت ضغط الخوف من الفشل. وتُظهر دراسات علم النفس التربوي أن القلق المرتبط بالامتحانات والخشية من خيبة أمل الأسرة أو فقدان الفرص المستقبلية يعدان من أبرز الدوافع المؤدية إلى الغش.كما أن هيمنة ثقافة النتيجة على حساب ثقافة المعرفة ساهمت في تعميق المشكلة. ففي مجتمعات كثيرة أصبح التركيز منصبًا على المعدل والشهادة أكثر من التركيز على المهارات والكفاءات المكتسبة. وتحول السؤال من “ماذا تعلمت؟” إلى “كم حصلت؟”.ولا يمكن تجاهل تأثير البيئة الاجتماعية المحيطة. فعندما يشاهد الشاب نماذج تحقق النجاح أو النفوذ أو الثراء عبر التحايل أو المحسوبية أو الالتفاف على القواعد، تتراجع لديه قناعة أن الجهد وحده هو الطريق الطبيعي للنجاح.وهنا يتحول الغش من سلوك فردي إلى انعكاس لأزمة ثقة في قيمة الاستحقاق ذاته.لا خلاف حول مسؤولية الدولة في حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. فالشهادة التعليمية ليست مجرد وثيقة إدارية، بل هي عقد ثقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.لكن التجارب أثبتت أن المقاربة الأمنية وحدها، رغم ضرورتها، غير كافية للقضاء على الظاهرة.فكلما تطورت وسائل المراقبة، ظهرت وسائل جديدة للتحايل. وكلما زادت القيود التقنية، سعى البعض إلى ابتكار أساليب أكثر تعقيدًا للغش. ولذلك فإن الاقتصار على الإجراءات الردعية يعالج النتائج أكثر مما يعالج الأسباب.إن مواجهة الغش داخل قاعة الامتحان ضرورة، لكن معالجة دوافعه الفكرية والنفسية والاجتماعية تبقى أكثر أهمية على المدى البعيد.تؤكد العديد من الدراسات في مجالات الحوكمة والأخلاقيات العامة وجود علاقة بين التساهل مع الغش الأكاديمي وبين تقبل أشكال أخرى من الفساد في الحياة المهنية لاحقًا.فالغش في جوهره يقوم على فكرة الحصول على نتيجة دون استحقاق كامل. وعندما تتكرر هذه الممارسة وتصبح مقبولة أو مبررة، فإنها قد تتحول إلى نمط تفكير يمتد إلى مجالات أخرى من الحياة العامة.من هنا، فإن مكافحة الغش ليست فقط دفاعًا عن نزاهة الامتحانات، بل هي استثمار في بناء ثقافة المواطنة والمسؤولية والشفافية.إذا كانت الدولة مطالبة بحماية الامتحانات، فإن المجتمع مطالب أيضًا بحماية قيمة الجدارة.ويقتضي ذلك إعادة النظر في فلسفة التقييم التربوي من خلال تعزيز الاختبارات التي تقيس الفهم والتحليل والتفكير النقدي بدل الاقتصار على الحفظ والاسترجاع.كما يستوجب الأمر دعم الإحاطة النفسية للتلاميذ، خاصة في السنوات المصيرية، وتوفير فضاءات تساعدهم على إدارة الضغوط المرتبطة بالامتحانات.ويظل دور الأسرة محوريًا في ترسيخ قيم النزاهة واحترام الجهد الشخصي، لأن التربية على الصدق والأمانة لا تبدأ داخل قاعة الامتحان، بل تبدأ منذ السنوات الأولى من التنشئة.كذلك فإن تعزيز الثقة في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يمثل عنصرًا أساسيًا في الحد من الظاهرة، لأن المجتمعات التي تكافئ الكفاءة والاستحقاق تقل فيها دوافع البحث عن الطرق المختصرة.و في الختام ، لعل السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس: كيف نمنع التلميذ من الغش؟ بل: كيف نبني جيلاً لا يرى في الغش خيارًا أصلًا؟فالدول التي نجحت في الحد من الظاهرة لم تنتصر عليها بالكاميرات وأجهزة التشويش فقط، بل عندما جعلت من النزاهة قيمة اجتماعية ومن الجدارة طريقًا طبيعيًا للنجاح.إن الغش في البكالوريا ليس أزمة تلميذ أمام ورقة امتحان، بل هو مؤشر دقيق على مستوى الثقة بين المواطن ومؤسساته، وعلى مدى ترسخ قيم الاستحقاق داخل المجتمع. فحين يقتنع الشباب بأن العمل والاجتهاد يكافآن بعدالة، يتراجع الغش تلقائيًا. أما عندما تتسع الفجوة بين الجهد والفرصة، فإن بعضهم يبحث عن طرق مختصرة للوصول.البكالوريا ليست امتحانًا للتلميذ فقط، بل امتحانٌ لمدى إيمان المجتمع بأن الجدارة ما تزال الطريق الطبيعي للنجاح.وإذا كان نجاح الامتحان يقاس بنسبة الناجحين، فإن نجاح الأمم يقاس بنسبة المؤمنين بأن النجاح الحقيقي لا يُشترى ولا يُسرق ولا يُهرَّب، بل يُبنى بالصبر والعلم والعمل والنزاهة والاستحقاق