نابل: الدورة 57 من مهرجان الساف بالهوارية من 25 إلى 28 جوان 2026

تنتظم أيام 25 و26 و27 و28 جوان الجاري فعاليات الدورة 57 من مهرجان الساف بالهوارية من ولاية نابل وذلك تحت شعار "تراث عريق- هوية متجذرة" تحت إشراف الجمعية الجهوية للبيازرة بالهواريةواوضح المكلف بإدارة المهرجان والناشط بالمجتمع المدني أمين بلكحلة، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن مهرجان الساف بالهوارية أو ما يعرف " بعرس البيزرة" يعتبر تظاهرة ثقافية بيئية ومناسبة سنوية يحتفى فيها بالطيور الجارحة، مؤكدا حرص الجمعية الجهوية للبيازرة على التعريف بالموروث البيئي والثقافي وتثمينه والعمل على حمايته واستمرارية تعاقب هواية وفن ورياضة البيزرة عبر الأجيالوتابع ان هذه الدورة التي تتواصل على امتداد أربعة أيام تتميز ببرنامج ثري ومتنوع بجوانبه البيئية والثقافية والعلمية مع التركيز على الجدوى الاقتصادية والحركية التنموية للمهرجان، مشيرا الى عقد جلسات تحضيرية في إطار العمل المشترك بين مؤسسات الدولة من سلط محلية معتمدية وبلدية وإدارة الغابات والمؤسسات الثقافية ومؤسسات الطفولة والشباب وأغلب مكونات المجتمع المدني ومستثمرين بالقطاع السياحيوأضاف انه سيتم إعطاء إشارة انطلاق الدورة 57 للمهرجان من قبل المندوب الجهوي للشؤون الثقافية يليه عرض تنشيطي فولكلوري " كرنفال الفرحة" تحت إشراف الأستاذ طارق السايح بالفضاء الخارجي لدار الثقافة بشارع الحبيب بورڤيبة ثم تدشين المعرض التجاري الذي يضم منتوجات حرفية للمراة الريفية وانطلاق فعاليات يوم الطفل بمؤسسة نادي الاطفال بالهوارية تحت شعار " طفل اليوم بياز الغد"كما يتضمن برنامج الافتتاح تنظيم جولات القطار السياحي بمدينة الهوارية ومسابقة طائر البرني وعروض طائر الساف لبيازرة معتمديات قليبية وحمام الغزاز والهوارية بنادي البيازرةأما اليوم الثاني من المهرجان فيتضمن افتتاح معرض منتوجات الطفل الذكي لمركز التربية المختصة ببرج الصالحي الهوارية وافتتاح معرض ذاكرة فن البيزرة بنادي البيازرة بالهوارية وتنظيم ورشة حية بنادي البيازرة " الصناعات الحرفية لفن البيزرة عبر الأجيال في علاقة بين البياز والجوارح . كما يسجل انطلاق مسابقة طائر الساف لمعتمديتي قليبية وحمام الغزاز وألعاب البرني بنادي البيازرة بالهوارية بالإضافة إلى تنشيط المدينة بعرض فرجوي فلكلوري " فرقة الجزيرة" طبال قرقنة وعرض ألعاب الفروسيةوتتواصل خلال اليوم الثالث من المهرجان جولات القطار السياحي بمدينة الهوارية بالإضافة إلى تنظيم ندوة علمية تحت عنوان "المحافظة على التنوع البيولوجي بجبل ومنطقة الهوارية" وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بقاعة العروض بنادي البيازرة بالهوارية وزيارة الوفد السياحي للزيتونة المعمرة" بمنطقة الشرف وتثمين الأكلات التقليدية الزمنية بمائدة إفطار جماعي وفقرات تنشيطية بفرقة شعبية تراثيةويختتم المهرجان يوم الأحد 28 جوان بتنظيم مسابقة الرماية بالبندقية على الأطباق بمقر نادي البيازرة بالهوارية واختتام مسابقة الرماية وتوزيع الجوائز على الفائزين وتنظيم الدور النهائي لمسابقة طائر الساف والبرني بنادي البيازرة بالهواريةوبخصوص السهرات الفنية، أوضح المكلف بإدارة المهرجان أمين بلكحلة أنه لم يتم برمجة سهرات فنية خلال الدورة الحالية من المهرجان نظرا لعدم وجود فضاءات مهيئة، مضيفا انه من المؤمل ان يتم خلال الدورات القادمة برمجة سهرات فنية وذلك في انتظار إحداث مسرح الهواء الطلق المبرمج ضمن مشاريع التنمية المندمجة في قسطها الثالث الذي من المنتظر ان تنطلق أشغله قريبا.