أحكام استئنافية مخففة في حق الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال في قضية فساد مالي

أصدرت الدائرة الجنائية عددالمختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أحكامها في القضية المتعلقة بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب، وقاض معزول، وعدد من رجال الأعمال، من بينهموالشقيقانوكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن الطيب راشد لمدة، فيما حكمت بسجن القاضي المعزول لمدةكما قضت ابتدائيا بسجن رجل الأعماللمدة، ولمدة، في حين صدر حكم بسجن شقيقهلمدة، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بينفي حق ثلاثة متهمين آخرين.وأعادت الدائرة الجنائية الاستئنافية النظر في الملف، قبل أن تقرر التخفيف في بعض الأحكام، حيث قضت بالنزول بالعقوبة السجنية المسلطة على الطيب راشد منإلى، كما خفضت العقوبة الصادرة في حق القاضي المعزول منإلىوقضت المحكمة أيضا بإقرار إدانة نجيب بن إسماعيل مع التخفيض في العقوبة منإلىفي المقابل، أيدت الدائرة الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بقية المتهمين، مع الإبقاء على الخطايا المالية الثقيلة المسلطة عليهم.