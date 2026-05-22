JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:18 Tunis

أحكام استئنافية مخففة في حق الطيب راشد وعدد من رجال الأعمال في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbc17a239bfd0.68469143_mjkqfhopegnil.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Mai 2026 - 10:25 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية عدد 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أحكامها في القضية المتعلقة بالرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقاض معزول، وعدد من رجال الأعمال، من بينهم نجيب بن إسماعيل والشقيقان فتحي جنيح وعادل جنيح.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بسجن الطيب راشد لمدة 30 عاما، فيما حكمت بسجن القاضي المعزول لمدة 20 عاما.


كما قضت ابتدائيا بسجن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل لمدة 27 عاما، وفتحي جنيح لمدة 30 عاما، في حين صدر حكم بسجن شقيقه عادل جنيح لمدة عامين، إضافة إلى أحكام أخرى تراوحت بين 4 أعوام و20 عاما سجنا في حق ثلاثة متهمين آخرين.


وأعادت الدائرة الجنائية الاستئنافية النظر في الملف، قبل أن تقرر التخفيف في بعض الأحكام، حيث قضت بالنزول بالعقوبة السجنية المسلطة على الطيب راشد من 30 عاما إلى 20 عاما سجنا، كما خفضت العقوبة الصادرة في حق القاضي المعزول من 20 عاما إلى 10 أعوام سجنا.

وقضت المحكمة أيضا بإقرار إدانة نجيب بن إسماعيل مع التخفيض في العقوبة من 27 عاما إلى 17 عاما سجنا.

في المقابل، أيدت الدائرة الاستئنافية الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بقية المتهمين، مع الإبقاء على الخطايا المالية الثقيلة المسلطة عليهم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329773

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 ماي 2026 | 5 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:11
19:28
16:06
12:23
05:07
03:22
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
27°-15
26°-16
27°-17
27°-18