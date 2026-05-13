الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 30 والأخيرة: النتائج الكاملة والترتيب
دارت الدفعتان الأولى والثانية من مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية، وأسفرت عن النتائج التالية:
النتائج
الثلاثاء 12 ماي 2026ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران 2-2 مستقبل المرسى
أهداف شبيبة العمران: فراس المهدواني (8) – شهاب الزغلامي (90+1 ض.ج)
أهداف مستقبل المرسى: يوسف داوو (30) – يسري العرفاوي (60)
الأربعاء 13 ماي 2026ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 0-2 الترجي الجرجيسي
الأهداف: ياكوبو صديق أبوبكر (17) – خليل القصاب (89 ض.ج)
الملعب الأولمبي بقابس
مستقبل قابس 0-1 الملعب التونسي
الهدف: يوسف السعفي (52)
الترتيب المؤقت| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| ------- | ---------------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 | النادي الإفريقي | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 42 | 9 |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 11 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 41 | 12 |
| 4 | الملعب التونسي | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 14 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 24 | 19 |
| 6 | النجم الساحلي | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 27 |
| 7 | الترجي الجرجيسي | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 |
| 8 | نجم المتلوي | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 19 | 25 |
| 9 | شبيبة العمران | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 24 | 33 |
| 10 | اتحاد بن قردان | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 18 | 21 |
| 11 | مستقبل المرسى | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 26 | 33 |
| 12 | النادي البنزرتي | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 29 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 17 | 38 |
| 14 | شبيبة القيروان | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 20 | 41 |
| 15 | مستقبل سليمان | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | مستقبل قابس | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 11 | 37 |
برنامج بقية مباريات الجولة* النادي الإفريقي – الأولمبي الباجي
* الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
* نجم المتلوي – الشبيبة القيروانية
* اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
