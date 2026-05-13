JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:38 Tunis

الرابطة المحترفة الأولى – الجولة 30 والأخيرة: النتائج الكاملة والترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 18:22 قراءة: 2 د, 27 ث
      
دارت الدفعتان الأولى والثانية من مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية، وأسفرت عن النتائج التالية:

النتائج

الثلاثاء 12 ماي 2026

ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران 2-2 مستقبل المرسى

أهداف شبيبة العمران: فراس المهدواني (8) – شهاب الزغلامي (90+1 ض.ج)
أهداف مستقبل المرسى: يوسف داوو (30) – يسري العرفاوي (60)

الأربعاء 13 ماي 2026

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 0-2 الترجي الجرجيسي
الأهداف: ياكوبو صديق أبوبكر (17) – خليل القصاب (89 ض.ج)

الملعب الأولمبي بقابس
مستقبل قابس 0-1 الملعب التونسي
الهدف: يوسف السعفي (52)

الترتيب المؤقت

| الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
| ------- | ---------------------- | ------ | --- | --- | ----- | --- | -- | ---- |
| 1 | النادي الإفريقي | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 42 | 9 |
| 2 | الترجي الرياضي التونسي | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 11 |
| 3 | النادي الصفاقسي | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 41 | 12 |
| 4 | الملعب التونسي | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 14 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 24 | 19 |
| 6 | النجم الساحلي | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 27 | 27 |
| 7 | الترجي الجرجيسي | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 28 |
| 8 | نجم المتلوي | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 19 | 25 |
| 9 | شبيبة العمران | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 24 | 33 |
| 10 | اتحاد بن قردان | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 18 | 21 |
| 11 | مستقبل المرسى | 35 | 30 | 11 | 2 | 17 | 26 | 33 |
| 12 | النادي البنزرتي | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 29 |
| 13 | الأولمبي الباجي | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 17 | 38 |
| 14 | شبيبة القيروان | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 20 | 41 |
| 15 | مستقبل سليمان | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | مستقبل قابس | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | 11 | 37 |

برنامج بقية مباريات الجولة

* النادي الإفريقي – الأولمبي الباجي
* الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
* نجم المتلوي – الشبيبة القيروانية
* اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
* النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329217

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet26°
21° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
28°-15
26°-18
23°-16
23°-16
  • Avoirs en devises 25868,6
  • (13/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39810 DT
  • (13/05)
  • 1 $ = 2,87717 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/05)     2695,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/05)   28100 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>