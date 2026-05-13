كأس تونس لكرة القدم: تعيينات مباريات الدور ربع النهائي

Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 12:39
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

الأربعاء 20 ماي 2026

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – الملعب القابسي


ملعب عبد السلام كازوز بجرجيس
الترجي الجرجيسي – النادي البنزرتي

الخميس 21 ماي 2026

في انتظار تعيين الملعب
بعث بوحجلة – نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسي

في انتظار تعيين الملعب
تقدم ساقية الداير – شبيبة العمران

ويذكر أن المباراة المؤجلة لحساب الدور ثمن النهائي بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ستقام يوم الأحد 17 ماي الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بالملعب البلدي بالمتلوي، على أن يواجه المتأهل فريق بعث بوحجلة في الدور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يقام الدور نصف النهائي يوم 24 ماي، فيما تدور المباراة النهائية للمسابقة يوم 31 ماي الجاري.
