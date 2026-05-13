كأس تونس لكرة القدم: تعيينات مباريات الدور ربع النهائي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الدور ربع النهائي من كأس تونس لكرة القدم 2025-2026، المقررة يومي الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.النادي الصفاقسي – الملعب القابسيالترجي الجرجيسي – النادي البنزرتيبعث بوحجلة – نجم المتلوي أو الترجي الرياضي التونسيتقدم ساقية الداير – شبيبة العمرانويذكر أن المباراة المؤجلة لحساب الدور ثمن النهائي بين نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ستقام يوم الأحد 17 ماي الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بالملعب البلدي بالمتلوي، على أن يواجه المتأهل فريق بعث بوحجلة في الدور ربع النهائي.ومن المنتظر أن يقام الدور نصف النهائي يوم 24 ماي، فيما تدور المباراة النهائية للمسابقة يوم 31 ماي الجاري.