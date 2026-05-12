JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:14 Tunis

جلسة عامة الاربعاء بمجلس الجهات للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660558f8658611.48417309_ejolphmkiqgfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 12 Mai 2026 - 17:09 قراءة: 0 د, 43 ث
      
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الأربعاء، 13 ماي 2026، جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين، متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية.

وتتعلق هذه المشاريع، وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم الثلاثاء، باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء بخمس محطات فولطاضوئية وتمثل في:


- مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" .
-مشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد".

- مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر".
- مشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود ..
- مشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329159

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 12 ماي 2026 | 25 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:59
19:19
16:04
12:23
05:14
03:33
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-16
28°-16
28°-14
30°-17
21°-18
  • Avoirs en devises 25732,2
  • (11/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39966 DT
  • (11/05)
  • 1 $ = 2,87132 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>