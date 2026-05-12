جلسة عامة الاربعاء بمجلس الجهات للتصويت على مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية
يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، غدا الأربعاء، 13 ماي 2026، جلسة عامة مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين، متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولطاضوئية.
وتتعلق هذه المشاريع، وفق بلاغ للمجلس نشره اليوم الثلاثاء، باتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء بخمس محطات فولطاضوئية وتمثل في:
- مشروع قانون عدد 01 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بالخبنة" .
-مشروع قانون عدد 02 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالمزونة بولاية سيدي بوزيد".
- مشروع قانون عدد 03 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بالقصر".
- مشروع قانون عدد 04 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية بسقدود ..
- مشروع قانون عدد 05 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها للمحطة الفولطاضوئية بمنزل الحبيب".
