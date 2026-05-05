قضية الجوازات المفتعلة: حجز الملف للتصريح بالحكم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المتعلقة بافتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها الى أجانب بعضهم مطلوبون في قضايا ارهابية، اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.وجددت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف القضية المتعلقة بتسليم جوازات سفر مفتعلة الى أجانب مطلوبين في قضايا ارهابية، وتشمل قائمة المتهمين وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار سابقا بوزارة الداخلية فتحي البلدي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وهو بحالة سراح، ومعاذ الغنوشي وأجانب محالون بحالة فرار.وتولت الدائرة الجنائية استنطاق المتهمين وفسح المجال امام مرافعات المحامين قبل المرور الى إعذار المتهمين ثم حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة