طلب بجعل محاكمة فتحي دمق سرية في قضية “خلية الرصد” والدائرة تستجيب

طلب ممثل النيابة العمومية اليوم الثلاثاء بان تكون محاكمة رجل الاعمال الموقوف فتحي دمق في " جلسة سرية" بالتزامن مع شروع الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب في النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بخلية الرصد والاستقصاء والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية واعلامية وقضاة.ومثل فتحي دمق اليوم الثلاثاء بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب عبر المحاكمة عن بعد من خلال القاعة المخصصة للجلسات القضائية بالسجن المدني بالمرناقية.وطلب ممثل النيابة العمومية بان تكون جلسة المحاكمة " سرية" باعتبار ان الأمر يتعلق بامنيين.واستجابت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب للطلب وتم الشروع في المحاكمة في جلسة سرية