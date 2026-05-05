تأييد الحكم بسجن حليمة بن علي ستّ سنوات في قضية فساد مالي

Publié le Mardi 05 Mai 2026 - 06:06
      
قضت الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن حليمة بن علي مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية.

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت ابتدائيا بسجن حليمة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية وذلك من أجل تهم ذات صبغة مالية وشبهات فساد مالي.
