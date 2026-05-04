وأضاف ترامب أن إيران ستدمر تدميرا كاملا إذا تدخلت في "مشروع الحرية" وهاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ المشروع.وأكد الرئيس الأمريكي خلال المقابلة، استمرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.وتابع ترامب قائلا: "لدينا أسلحة وذخائر أكثر بكثير من ذي قبل.. لدينا أفضل المعدات.. لدينا معدات في جميع أنحاء العالم ولدينا قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم".واردف بالقول: "جميعها مجهزة بالمعدات.. يمكننا استخدام كل هذه المعدات وسنفعل ذلك إذا احتجنا إليها".وصرح في السياق بأنه يعتقد أن إيران أصبحت "أكثر مرونة" في مفاوضات السلام.إلى ذلك، نشر ترامب تدوينة على منة "تروث سوشيال" قال فيها إن إيران شنت هجمات استهدفت دولا لا صلة لها بالأمر فيما يتعلق بحركة السفن ضمن عملية "مشروع الحرية" وكان من بينها سفينة شحن كورية جنوبية.وأضاف: "لعل الوقت قد حان الآن لكي تنضم كوريا الجنوبية إلى هذه المهمة.. لقد تمكنا من إسقاط سبعة قوارب صغيرة أو ما يحلو لهم تسميتها بالقوارب السريعة.. فهذا كل ما تبقى لديهم".وأشار ترامب إلى أنه وباستثناء السفينة الكورية الجنوبية لم يتم تسجيل أي أضرار أخرى حتى هذه اللحظة في صفوف السفن العابرة للمضيق.وأعلن في السياق أن وزير الحرب هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيعقدان مؤتمرا صحفيا صباح الثلاثاء.