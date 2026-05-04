والدة التلميذ آدم المهذبي ترد على باعث المعهد الخاص وتطالب بالمحاسبة

اتصال عاجل وصدمات متتالية





عملية جراحية عاجلة



اتهامات بغياب المتابعة والمسؤولية



مسار علاجي طويل



نداء للمساندة وتحقيق العدالة



كشفت والدة التلميذ آدم المهذبي، في شهادة مؤثرة، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له ابنها داخل إحدى المؤسسات التربوية، والذي استوجب تدخلاً جراحياً عاجلاً بعد إصابته بجرح عميق على مستوى الوجه.تعود بداية الحادثة، وفق رواية الأم، إلى تلقي والد التلميذ اتصالاً من إدارة المؤسسة يُعلمه بتعرض ابنه لاعتداء، قبل أن يتم توجيهه مباشرة إلى المستشفى. وأوضحت أن العائلة لم تكن تتوقع خطورة الإصابة، حيث تم في البداية التقليل من حجمها، قبل أن يتبيّن لاحقاً أنها تستوجب تدخلاً جراحياً فورياً.وأضافت أنها، فور وصولها إلى المستشفى، فوجئت بحالة ابنها، مشيرة إلى أن الجرح كان عميقاً على مستوى الوجه، ما تسبب لها في صدمة قوية عند رؤيته لأول مرة.وبيّنت الأم أن الإطار الطبي قرر إدخال آدم مباشرة إلى غرفة العمليات دون تأخير، حيث خضع لتدخل جراحي على مستوى جراحة وتقويم الوجه. وأشادت في هذا السياق بسرعة تدخل الأطباء وكفاءة الإطار الطبي الذي أشرف على حالته.في المقابل، وجّهت والدة التلميذ انتقادات حادة لإدارة المؤسسة التربوية، معتبرة أن هناك تقصيراً واضحاً في المتابعة، خاصة بعد الحادثة، حيث أكدت عدم تلقيها أي تواصل أو متابعة من المسؤولين للاطمئنان على حالة ابنها.كما أثارت مسألة ما وصفته بـ"غياب الرقابة" داخل المؤسسة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في فضاء يفترض أن يكون مؤمناً، وهو ما يطرح تساؤلات حول ظروف الإشراف على التلاميذ.كما أضافت أن باعث المعهد، خلافاً لما صرّح به على إذاعة “مساك”، لم يكن على تواصل فعلي مع العائلة كما أعلن، موضحة أن اللقاء الأول اقتصر على تقديم باقة ورد دون متابعة لاحقة. وأكدت في السياق ذاته أنه، خلافاً لما تم التصريح به، لم يعرض خدماته للعائلة بشكل مباشر، ولم يلتزم بالتكفل بمصاريف علاج ابنهم أو تحمل كلفة الرعاية الصحية.وفي ما يتعلق بالوضع الصحي لآدم، أوضحت والدته أن العلاج لم ينته بعد، حيث سيخضع لفترة متابعة دقيقة، تشمل إزالة الغرز ومراقبة تطور الجرح، إضافة إلى مراحل علاجية لاحقة قد تشمل تدخلات تجميلية وتقنيات متقدمة لتحسين آثار الإصابة.وأكدت أن الأطباء تحدثوا عن وجود أمل في تحسن الحالة بفضل التقدم الطبي، مع التشديد على ضرورة المتابعة الدقيقة خلال الفترة القادمة.وفي ختام شهادتها، وجّهت والدة آدم نداءً إلى مختلف الأطراف، داعية إلى الوقوف إلى جانب ابنها ومساندته في هذه المرحلة، سواء من خلال الدعم الطبي أو الإحاطة النفسية. كما شددت على تمسكها بحق ابنها، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن ما حدث داخل المؤسسة التربوية.