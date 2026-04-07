السيجومي: عملية أمنية كبرى بمشاركة 30 أمنياً بمختلف التشكيلات تُطيح بـ "كحلة" و"دبوزة" و "بوراس" عصابة ترويع المواطنين

صورة توضيحية / AI creation
في ضربة أمنية موجعة لمعاقل الإجرام، نفّذت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بـ السيجومي، ظهر اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة النطاق شملت مداهمات دقيقة ومحاصرة ميدانية، أسفرت عن شلّ حركة عناصر إجرامية خطيرة عاثت فساداً وترويعاً في صفوف المتساكنين.
تعبئة أمنية شاملة..

وقد تجند لهذه العملية الأمنية أكثر من 30 أمنياً من مختلف التشكيلات (أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، فرقة الشرطة العدلية، وفرقة الطريق العمومي بمنطقة الأمن الوطني بالسبجومي )، استهدفت أوكاراً بمرجع النظر، وأدت إلى إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" يُكنّى بـ "بوراس".

ويُعدّ "بوراس" صيداً ثميناً للأمن، باعتباره محل 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، لضلوعه في قضايا السلب (البراكاجات) تحت التهديد بأسلحة بيضاء، والاعتداء بالعنف الشديد، و محل عديد القضايا المماثلة وهي الجرائم التي استهدفت مواطنين وأطفالاً قُصّر كما تم حجز لديه اداة الجريمة (سيف)


إلقاء القبض على عنصر إجرامي مصنف "خطير جداً" يُكنّى بـ "كحلة".

ويُعدّ "كحلة" ايضا صيداً ثميناً للأمن، باعتباره محل 4 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، لضلوعه في قضايا السلب (البراكاجات) تحت التهديد بأسلحة بيضاء، والاعتداء بالعنف الشديد، و محل عديد القضايا المماثلة وهي الجرائم التي استهدفت أطفالاً قُصّر

مواجهات واعترافات...

وبعرض الموقوفين على مجموعة من المتضررين، تعرّفوا عليهم منذ الوهلة الأولى، مؤكدين أنهم وقعوا ضحايا لبطش هذه العناصر.

كما نجحت الوحدات الأمنية في نفس السياق من الإطاحة بمروج مخدرات خطير يُعرف بكنية "دبوزة"، والذي كان يستهدف الوسط المدرسي والشباب بجهة الزهروني لترويج سمومه مقابل مبالغ مالية متفاوتة و حجز كميات هامة من المخدرات و الات الوزن و القص و مبلغ مالي متاتي من عائدات الترويج .


وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ بجميع العناصر الموقوفة لاستكمال الأبحاث معهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من ترويع للمواطنين وعبث بالمصلحة العامة.
