ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران ويأذن برفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكياكتمال الاتفاق مع، مؤكدا رفع الحصار البحري الأمريكي والسماح بإعادة فتحأمام حركة الملاحة الدولية.وقال ترامب في تدوينة نشرها على منصة: "لقد اكتمل الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن. أهنئ الجميع".وأضاف أنه أصدر تفويضا كاملا لفتح مضيق هرمز أمام السفن دون رسوم، بالتزامن مع إعطاء الإذن برفع الحصار البحري الذي كانت تفرضهودعا الرئيس الأمريكي السفن التجارية وناقلات النفط إلى استئناف نشاطها بشكل طبيعي، قائلا: "سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق".ويأتي إعلان ترامب في وقت تتواصل فيه المؤشرات على اقتراب التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران، بعد أسابيع من المفاوضات والاتصالات المكثفة التي شهدتها المنطقة.ولم تتضمن التدوينة تفاصيل إضافية بشأن بنود الاتفاق أو موعد دخوله حيز التنفيذ، في انتظار صدور بيانات رسمية من الجانبين الأمريكي والإيراني.