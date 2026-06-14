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22:20 - رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة
22:12 - تامين 200 عيادة طبية وانجاز 130 تحليل تقص في اطار حملة متنقلة للتوعية والتقصي حول إضطرابات الغدة الدرقية الاحد بطبرقة
20:49 - طقس ليل الاحد: امكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للوسط مصحوبة بأمطار في آخر النهار وبداية الليل
20:46 - أريانة: حجز أكثر من طن من الخضر والغلال وكميات من الملابس المستعملة خلال حملة أمنية ضد الانتصاب الفوضوي
20:41 - الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع الكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية
الأحد 14 جوان 2026 | 28 ذو الحجة 1447
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