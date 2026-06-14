<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2d3fdb7d6bb3.70723090_khelfmngoqpij.jpg>

رئيس الوزراء الباكستاني: يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة