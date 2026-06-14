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التلفزيون الإيراني يعلن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإنهاء الحرب ورفع الحصار البحري

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Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Juin 2026 - 23:12 قراءة: 1 د, 55 ث
      
أعلن التلفزيون الإيراني فجر اليوم الاثنين التوصل رسميا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن وافقت على إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن هذا الاتفاق جاء "بفضل اقتدار القوات المسلحة الإيرانية وصمود الشعب الإيراني"، معتبرا أن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية.


وفي السياق ذاته، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي عليها في جنيف يوم الجمعة المقبل.


وأضاف أن المفاوضات شهدت خلال الأيام الأخيرة مشاورات مكثفة مع كل من باكستان وقطر، مؤكدا أن الوفد القطري أجرى مباحثات مطولة في طهران بشأن الملاحظات النهائية المتعلقة بالمذكرة.

وأكد غريب آبادي أن المذكرة تنص، بعد التوقيع الرسمي، على إنهاء الحرب في جميع الجبهات ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، مشيرا إلى أن إجراءات رفع الحصار ستبدأ اعتبارا من الليلة.

كما أعلن "الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان"، موضحا أن التفاهم لم يكن ثمرة الدبلوماسية فقط، بل جاء أيضا نتيجة "الإنجازات العسكرية وصمود الشعب الإيراني".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران ستنشر النص الكامل لمذكرة التفاهم بعد التوقيع الرسمي، مؤكدا أن جميع المواقف الأساسية لإيران أُدرجت ضمن الوثيقة، وأن بلاده وضعت آليات خاصة لمراقبة مدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها.

وأضاف أن رفع العقوبات سيكون مطروحا ضمن المرحلة المقبلة في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما ستُناقش خلال فترة الستين يوما القادمة ملفات أخرى من بينها القضية النووية، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى وضع آليات تنفيذ ومتابعة للالتزامات المتبادلة.

وشدد غريب آبادي على أن مذكرة التفاهم "لا تعني الثقة بالولايات المتحدة"، مؤكدا أن إيران صاغت الوثيقة "بحذر شديد"، وأن قواتها المسلحة ستظل على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، مؤكدا في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" رفع الحصار البحري الأمريكي والسماح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب مفاوضات مكثفة، مؤكدا أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في سويسرا يوم 19 جوان الجاري، بمشاركة الوسطاء الدوليين.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، موجها الشكر إلى قطر والسعودية وتركيا على مساهمتها في دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى هذا الاتفاق.
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