تعادلٌ إيجابي بين هولندا واليابان في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026
استهل منتخبا هولندا واليابان مشوارهما في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة من الدور الأول.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة وتبادلا للفرص بين المنتخبين، حيث نجح كل طرف في هز الشباك مرتين، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمسابقة العالمية.
ويمنح هذا التعادل المنتخبين فرصة لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في مجموعة تضم أيضا منتخبي تونس والسويد.
ويُنتظر أن تزيد هذه النتيجة من أهمية المواجهات القادمة داخل المجموعة، في ظل تقارب حظوظ المنتخبات الأربعة للتأهل إلى الدور المقبل من مونديال 2026.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة وتبادلا للفرص بين المنتخبين، حيث نجح كل طرف في هز الشباك مرتين، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمسابقة العالمية.
ويمنح هذا التعادل المنتخبين فرصة لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في مجموعة تضم أيضا منتخبي تونس والسويد.
ويُنتظر أن تزيد هذه النتيجة من أهمية المواجهات القادمة داخل المجموعة، في ظل تقارب حظوظ المنتخبات الأربعة للتأهل إلى الدور المقبل من مونديال 2026.
منتخب الساموراي لا يستسلم.. كامادا يدرك التعادل بهدف مثير— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2026
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