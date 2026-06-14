تعادلٌ إيجابي بين هولندا واليابان في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026

استهل منتخبامشوارهما فيبتعادل إيجابي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافساتمن الدور الأول.وشهد اللقاء إثارة كبيرة وتبادلا للفرص بين المنتخبين، حيث نجح كل طرف في هز الشباك مرتين، ليكتفي كل منهما بحصدفي مستهل مشواره بالمسابقة العالمية.ويمنح هذا التعادل المنتخبين فرصة لمواصلة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، في مجموعة تضم أيضا منتخبيويُنتظر أن تزيد هذه النتيجة من أهمية المواجهات القادمة داخل المجموعة، في ظل تقارب حظوظ المنتخبات الأربعة للتأهل إلى الدور المقبل من