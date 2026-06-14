وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تفتح باب الترشح لانتداب 80 عاملًا موسميًا

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية من 1 جويلية الى 31 ديسمبر 2026، في حملات لتقليع الأعشاب وأشغال متأكدة بالمواقع والمعالم الأثرية.وحسب البلاغ الصادر عن الوكالة، يتوزع العدد الجملي للمطلوبين والمقدر بـ 80 خطة على سبع ولايات وفقا لحاجيات كل ولاية وهي تونس الكبرى (35 خطة) والمهدية (14 خطة) والقصرين(10 خطط) وبن عروس (6 خطط) وسوسة (6 خطط) ونابل (5 خطط) والمنستير (4 خطط).وقد حددت الوكالة شروط الترشح في أن يكون المترشح تونسي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 35 سنة في تاريخ 01 جانفي 2026.أما بخصوص المستوى التعليمي المطلوب، فيشترط أن يكون دون السنة الخامسة ثانوي (نظام قديم) أو دون السنة الثانية ثانوي (نظام جديد).ودعت الوكالة الراغبين في العمل إلى إرسال ملفات ترشحهم وجوبا عبر البريد أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للوكالة الكائن بـ 03 نهج شط مريم، مونبليزير، تونس 1073، ص.ب 345.وقد تم تحديد آخر أجل لقبول المطالب يوم 19 جوان 2026 على الساعة الخامسة مساء.أما في ما يتعلق بالوثائق المطلوبة فيجب أن يتضمن ملف الترشح وجوبا مطلب باسم المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتضمن عبارة "مطلب عمل كموسمي" وعنوان المترشح ورقم هاتفه مع ذكر مكان العمل المرغوب فيه و كذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى مضمونين (02) ولادة لم يمض على تاريخ استلامهما أكثر من 03 أشهر.ومن ضمن الوثائق المطلوبة نسخة مطابقة للأصل من شهادة مدرسية تثبت المستوى التعليمي وبطاقة عدد 03 أو وصل في الغرض.وأشارت الوكالة في ختام بلاغها إلى أنه سيتم إبلاغ المقبولين للعمل عن طريق البريد والهاتف.