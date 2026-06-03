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إيداع أستاذ وطالب وتلميذين السجن في قضية غش بامتحان البكالوريا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Juin 2026 - 21:46 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أستاذ تعليم ثانوي وطالب جامعي وتلميذين، وذلك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا.

وتفيد المعطيات الأولية للبحث بأن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني تمكنوا من رصد عدد من الصفحات والحسابات على موقع "فيسبوك" يشتبه في تورطها في الترويج لبيع وسائل تستعمل في الغش خلال الامتحانات الوطنية، وخاصة امتحان البكالوريا.


وأفضت التحريات الفنية والميدانية إلى تحديد هويات عدد من المشتبه بهم، تبين أنهم ينحدرون من ولايتي قفصة وتطاوين، قبل أن يتم التحرك في شأنهم بإذن من النيابة العمومية.




وبتنفيذ الأذون القضائية، تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية من إيقاف خمسة أشخاص، وهم أستاذ تعليم ثانوي وطالب جامعي وثلاثة تلاميذ.

وباستنطاق المظنون فيهم، اعترف عدد منهم باستعمال وسائل للغش خلال الامتحانات، وفق المعطيات المتوفرة، كما تم حجز عدد من المعدات والوسائل المشتبه في استخدامها في عمليات الغش، إلى جانب حوالات بريدية يشتبه في ارتباطها بالأنشطة موضوع الأبحاث.



وبإحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق أستاذ التعليم الثانوي والطالب الجامعي وتلميذين.

في المقابل، قرر قاضي التحقيق الإبقاء على التلميذ الثالث بحالة سراح، مع مواصلة تتبعه قضائيا على ذمة الملف.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن جميع الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة، وتحديد مدى ارتباطها بعمليات ترويج أو توفير وسائل الغش خلال الامتحانات الوطنية.
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