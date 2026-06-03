قفصة: تنفيذ 531 مشروعا خلال سنتي 2025 و2026 بأكثر من 370 مليون دينار (المدير الجهوي للتنمية)

بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها خلال سنتي 2025 و2026 بولاية قفصة 531 مشروعا موزّعة بين مشاريع في إطار صفقات عمومية أو دراسات واستشارات، باعتمادات مالية جملية تُقدّر بـ371 مليون دينار، بتمويل من ميزانية الدولة وبتمويلات خارجية، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتنمية بقفصة عادل الطاهر.وأبرز الطاهر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش جلسة عمل عقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية قفصة، وخصّصت لمتابعة المشاريع المنجزة والتي بصدد الانجاز خلال سنتي 2025 و2026 ، أن هذه المشاريع توزعت على مختلف القطاعات، وكانت مبرمجة منذ السنوات العشر الماضية.وأضاف أنّ قطاع التجهيز تصدّر القائمة باعتبار طبيعة المشاريع الكبرى التي يشرف على إنجازها، من بينها مشاريع تتولى تنفيذها وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكلفة تناهز 58 مليون دينار، إلى جانب مشاريع الطرقات التي تنجزها الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان باعتمادات تقارب 68 مليون دينار.وأوضح أن قطاعي الصحة والتزوّد بالماء الصالح للشرب احتلا المرتبة الثانية من حيث حجم التدخلات، ورغم وجود مشاريع بصدد الانجاز في هاذين القطاعين منذ سنوات إلا أن هناك مشاريع أخرى انطلقت اشغالها خلال سنتي 2025 و2026 تم قبولها نهائيا، مشيرا إلى أن قطاع البلديات شهد تنفيذ 91 مشروعًا باعتمادات تُقدّر بنحو 25 مليون دينار.يذكر أن جلسة عمل عقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية قفصة بإشراف والي الجهة سليم فروجة، وبحضور مختلف الاطراف ذات العلاقة من ممثلين عن الادارات الجهوية، وممثلين عن المجالس المحلية لمتابعة المشاريع المبرمج انجازها خلال سنتي 2025 و2026 في كافة القطاعات.