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مادة سامة في "العصبان" وراء حادثة التسمم بالمكناسي.. وهيئة السلامة الصحية تحذر من نبتة برية قاتلة

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Bookmark article    Publié le Mardi 02 Juin 2026 - 22:10 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أفادت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأنّ التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمّم الغذائي بمنطقة المكناسي، أظهرت وجود مادة سامة تُسمّى "الأنابازين" في عيّنة العصبان، مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسكسي، وهو ما يُفسَّر انتقالها أثناء الطبخ.

وأضافت الهيئة في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، أن المعطيات العلمية والمخبرية، ترجّح أنّ مصدر هذه المادة هو دخول أوراق نبتة برّية سامّة من نوع "نيكوتيانا غلوكا" (Nicotiana glauca) ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. 


وأوضحت أن خطورة هذه النبتة تكمن في أنّ أوراقها قد تتشابه ظاهريًا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ، مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة.


وأكدت أنّ مادة "الأنابازين" تعتبر سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادّة وسريعة، من بينها التقيؤ والدوخة والضعف العام واضطرابات عصبية وصعوبة في التنفس واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة.

ودعت الهيئة كافة المواطنين، إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برّية مجهولة في إعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة، مع التثبت جيدًا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال.

يشار الى أنه تم يوم 28 ماي الفارط، تسجيل حالتي وفاة بعد تسمم 9 أشخاص من عائلة واحدة، بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. وأفاد المدير الجهوي للصحة الدكتور سالم ناصري، في تصريح ل/وات/، أنه تم تسجيل حالتي وفاة ونقل 7 مصابين الى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي العلاج وأن حالتهم حاليا مستقرة، مضيفا أنه تم رفع العينات والتحاليل للتثبت من الأسباب التي أدت الى التسمم.
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