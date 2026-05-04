الرابط الأولى: برنامج الدفعة الثانية من الجولة 28

البرنامج





تدور اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقًا من الساعة، حيث تُنتظر مواجهات مشوّقة في مختلف الملاعب.* الشبيبة الرياضية بالعمران – الترجي الرياضي التونسيالحكم: محرز المالكيحكم الفار: هيثم قيراط* النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالمرسىالحكم: وائل عجنقيحكم الفار: خالد قويدر* الاتحاد الرياضي المنستيري – النجم الرياضي بالمتلويالحكم: الصادق السالميحكم الفار: أمير العيادي* الترجي الرياضي الجرجيسي – النجم الرياضي الساحليالحكم: أشرف الحركاتيحكم الفار: أيمن نصريوتحمل هذه الجولة رهانات هامة سواء في صراع الصدارة أو في سباق تفادي النزول، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.