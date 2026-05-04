الرابط الأولى: برنامج الدفعة الثانية من الجولة 28

تدور اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم انطلاقًا من الساعة 16:00، حيث تُنتظر مواجهات مشوّقة في مختلف الملاعب.

البرنامج

* الشبيبة الرياضية بالعمران – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: محرز المالكي
حكم الفار: هيثم قيراط


* النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بالمرسى
الحكم: وائل عجنقي
حكم الفار: خالد قويدر

* الاتحاد الرياضي المنستيري – النجم الرياضي بالمتلوي
الحكم: الصادق السالمي
حكم الفار: أمير العيادي

* الترجي الرياضي الجرجيسي – النجم الرياضي الساحلي
الحكم: أشرف الحركاتي
حكم الفار: أيمن نصري

وتحمل هذه الجولة رهانات هامة سواء في صراع الصدارة أو في سباق تفادي النزول، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.
