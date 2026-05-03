Babnet   Latest update 10:02 Tunis

تبون يقلل من أهمية انسحاب الإمارات من أوبك: "السعودية هي الركيزة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f703c907c7b9.98113835_qjplnhmekofig.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Mai 2026 - 09:09 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار أبوظبي الانسحاب من منظمة أوبك وأوبك+ بأنه بمثابة "لا حدث"، في سياق من التوتر اللافت للعلاقات السياسية بين الجزائر والإمارات.

وقال تبون في حوار تلفزيوني بث ليلة أمس، تعليقاً على قرار انسحاب الامارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، إنه "لا حدث". وهو موقف يعكس استمرار توتر العلاقات السياسية بين الجزائر والإمارات، حيث انعكس ذلك على بعض القضايا والمجالات الاقتصادية والتجارية، إذ ألغت الجزائر اتفاقية التعاون التجاري في مجال الرحلات والخدمات الجوية.


وأضاف تبون: "بالنسبة للدول العربية، فإن السعودية هي الركيزة الأساسية في أوبك، انتهى الخطاب وطوي الكتاب"، بما يشير في الوقت نفسه إلى توافق سياسي وانحياز الجزائر إلى صف الرياض في خضم المعركة الاقتصادية والسياسية الصامتة بين الرياض وأبوظبي.



وكانت الجزائر قد أعلنت، الأربعاء الماضي، في بيان رسمي لوزارة المحروقات، أن "منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وإعلان التعاون أوبك+ ما زالا يمثلان الإطارين الأساسيين وضابطاً لاستقرار سوق النفط العالمية"، رداً على القرار الاماراتي القاضي بالانسحاب من أوبك، واعتبرت أن "المنظمة أثبتت قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية، وضمان استجابة مُنتظمة للطلب على النفط، ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328552

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 03 ماي 2026 | 16 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:48
19:12
16:03
12:23
05:23
03:46
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-12
31°-15
30°-17
24°-17
24°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>