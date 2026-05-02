بلاغ مروري بمناسبة مباراة النادي الإفريقي والملعب التونسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية، بمناسبة مقابلة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستجمع بين النادي الإفريقي والملعب التونسي، يوم الأحد، على الساعة، بملعب ملعب حمادي العقربي برادس.* يُحجّر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1، في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، من الساعةإلى، باستثناء المتجهين إلى الملعب والحاملين للتذاكر أو الاشتراكات.* يتم فتح أبواب الملعب بداية من الساعة، مع التوصية بالحضور المبكر تفاديًا للاكتظاظ.* يتعين على حاملي التذاكر والاشتراكات الاستظهار بها وجوبًا على مستوى جميع البوابات المتقدمة (مدخل السريعة، مفترق وادي مليان، مفترق BSB، مفترق نوبو).* عبر محول الملعب → المدخل الرئيسي → يسارًا.* عبر مفترق نوبو → مفترق القرية المتوسطية → يمينًا.* عبر الطريق السريعة الجنوبية → مفترق برج الوزير الزهراء → مدخل الزيتون.* عبر الطريق الوطنية رقم 1 → مفترق شوشة رادس → المدينة الجديدة → مدخل الزيتون.* عبر مفترق نوبو → القرية المتوسطية → يسارًا.* ضرورة ركن السيارات داخل المآوي المخصصة لضمان سلامتها وتسهيل حركة المرور.* الدخول إلى المآوي الشرفية يكون حصريًا عبر المدخل الرئيسي لحاملي تذاكر المقصورات والصحفيين.* الالتزام بقانون الطرقات وتجنب النقل العشوائي والحمل الزائد، مع الابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.