"أسوشيتد برس": البيت الأبيض يبلغ الكونغرس بأنه يعتبر العملية ضد إيران منتهية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء يوم الجمعة، بأن البيت الأبيض أبلغ الكونغرس أنه يعتبر العملية ضد إيران قد انتهت.وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت المشرعين الأمريكيين رسميا أنها تعتبر الصراع مع إيران منتهيا".وأضافت: "أبلغ البيت الأبيض الكونغرس رسميا بأنه يعتبر الحرب مع إيران قد انتهت، على الرغم من استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة".وسلم البيت الأبيض رسائل إلى قادة الكونغرس يوم الجمعة، موجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية أيوا، وذكر فيها أنه "نظرا لالتزام الولايات المتحدة وإيران بوقف إطلاق النار منذ 7 أفريل، فقد توقفت العمليات".وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسائل: "في 7 أفريل 2026، أمرت بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وقد تم تمديد وقف إطلاق النار منذ ذلك الحين. لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أفريل 2026. وقد انتهت الأعمال التي بدأت في 28 فيفري 2026".وأضاف ترامب أن "التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وجيشها "لا يزال كبيرا"، لكنه أشار إلى أنه سيواصل "توجيه" القوات الأمريكية "بما يتوافق مع المسؤوليات".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قدمت عرضا نهائيا للإيرانيين وأنه سيكون هناك إعلان لاحقا اليوم في هذا الشأن.