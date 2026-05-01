حادث انقلاب حافلة سياحية جزائرية يخلف قتيلًا وعشرات الجرحى بمجاز الباب

شهدت الطريق السيارة الرابطة بين باجة وتونس، على مستوى منطقة مجاز الباب، صباح اليوم الجمعة، حادث مرور أليم تمثل في انقلاب حافلة سياحية جزائرية كانت تقل على متنها 52 شخصًا.وأفاد مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لإذاعة الديوان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 51 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.وأضاف المصدر ذاته أن أغلب المصابين تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بمجاز الباب لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية على عين المكان لتأمين عمليات النجدة والإحاطة بالمصابين.