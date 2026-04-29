دورة ابيدجان للتحدي2 للتنس: التونسي عزيز دوقاز يتاهل الى ثمن النهائي

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 09:38
      
ضمن لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز تاهله الى الدور ثمن النهائي لدورة التحدي 2 بابيدجان (الكوت ديفوار) اثر فوزه مساء امس الثلاثاء على اللاعب البريطاني ميلان هوريون بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-4 و6-3.

وسيلاقي دوقاز في مباراة ثمن النهائي اللاعب الفرنسي فلوران باكس الذي بلغ هذا الدور اثر فوزه على اللاعب الالماني روبار ستروباخ 2-صفر.

وكان عزيز دوقاز بلغ نهائي بطولة تحدي ابيدجان للموسم الماضي قبل ان ينهزم امام الإيفواري إلياكيم كوليبالي بنتيجة 1-2.
  • Radio Diwan
