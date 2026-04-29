حرب إيران.. ترقب لمقترح جديد من طهران وترمب يخطط لحصار طويل

في اليوم الـ61 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبعد مرور 22 يوما على الهدنة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد على إيران.

وقال المسؤولون إن ترمب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع في إيران ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار.


وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن "إيران أبلغتنا أنها بحالة انهيار، وتطالبنا بفتح مضيق هرمز بأسرع وقت"، في حين نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني "أن طهران تطلب من واشنطن رفع الحصار عن موانئها مقابل إعادة فتح مضيق هرمز".


ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أنه "من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا معدلا للوسطاء في باكستان خلال الأيام القليلة المقبلة".

هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين وشخص مطلع أن وكالات المخابرات الأمريكية تدرس رد فعل إيران إذا أعلن الرئيس دونالد ترمب "نصرا أحاديا".

في المقابل، كشفت مجلة تايم أن أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يدرسون رفع دعوى قضائية ضد ترمب في حال استمرار الحرب على إيران بعد انقضاء المهلة القانونية يوم الجمعة، من دون الحصول على تفويض رسمي من الكونغرس.
