60 سنة سجنا لمحامية مشطوبة من جدول المحاماة تورطت في هذه القضايا الخطيرة

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب60 سنة سجنا في حق محامية مشطوبة من جدول المحاماة وذلك على خلفية نشاطها ضمن عصابة خطيرة تخصصت في تدليس ملكية العقارات التابعة للدولة وبيعها لخواص وتسجيلها بطرق غير قانونية مقابل مبالغ متفاوتة.هذا وقضت الدائرة ايضا ب60 سنة سجنا في حق سمسار ومتهم ثالث .وكشفت الأبحاث تورط هذه العصابة في عدة عمليات تدليس .