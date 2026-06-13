رئاسة الحكومة :عطلة بيوم واحد بمناسبة راس السنة الهجرية 1448
اعلنت رئاسة الحكومة ان اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيتمتعون بعطلة بيوم واحد بمناسبة حلول راس السنة الهجرية 1448.
واوضحت في بلاغ صادر عنها صباح اليوم السبت، ان يوم العطلة سيكون اما يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 او يوم الاربعاء 17 جوان الجاري ،حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض.
واوضحت في بلاغ صادر عنها صباح اليوم السبت، ان يوم العطلة سيكون اما يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 او يوم الاربعاء 17 جوان الجاري ،حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض.
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