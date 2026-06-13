كرة اليد الشاطئية: المنتخب التونسي يتأهل الى الدور ربع النهائي لدورة لاكانو الودية
تأهل المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية الى الدور ربع النهائي لدورة لاكانو الفرنسية الدولية بتصدره لمجموعته اثر تحقيقه لانتصارين مقابل هزيمة واحدة.
وفاز المنتخب التونسي على كل من "فيسول بيش" بنتيجة 2 - 0 و"كولوساريوس موزيكس" بنتيجة 2 - 0 فيما خسر اللقاء الثالث أمام "أولمبيوس" بنتيجة 1 - 2.
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي فريق " أيه جي ديفيل" من أجل التأهل الى المربع الذهبي للدورة.
يذكر أنّ مشاركة المنتخب التونسي في دورة لاكانو الودية تتنزل في إطار إستعدادته لبطولة العالم المقررة بكرواتيا.
وفاز المنتخب التونسي على كل من "فيسول بيش" بنتيجة 2 - 0 و"كولوساريوس موزيكس" بنتيجة 2 - 0 فيما خسر اللقاء الثالث أمام "أولمبيوس" بنتيجة 1 - 2.
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي فريق " أيه جي ديفيل" من أجل التأهل الى المربع الذهبي للدورة.
يذكر أنّ مشاركة المنتخب التونسي في دورة لاكانو الودية تتنزل في إطار إستعدادته لبطولة العالم المقررة بكرواتيا.
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