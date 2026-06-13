حريق بميناء قليبية يتلف مركب صيد والحماية المدنية تتدخل لمنع امتداد النيران

اندلع مساء اليوم السبتمن ولاية نابل، مما أسفر عن تسجيل أضرار جسيمة بأحدالتابعة لأحد البحارة.وتواصلتدخلاتها لإخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب، مع العمل على منع امتداد النيران إلى المراكب المجاورة الراسية داخل الميناء، تفاديا لوقوع خسائر إضافية.وفي تصريح لإذاعة، دعاالجهات المعنية إلى توفير، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الطارئة ويحد من الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الحوادث.وأكدت المعطيات الأولية أنه، في حين ما تزال، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة لتحديد ملابساته.