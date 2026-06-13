حريق بميناء قليبية يتلف مركب صيد والحماية المدنية تتدخل لمنع امتداد النيران
اندلع مساء اليوم السبت حريق بميناء الصيد البحري بمدينة قليبية من ولاية نابل، مما أسفر عن تسجيل أضرار جسيمة بأحد مراكب الصيد التابعة لأحد البحارة.
وتواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها لإخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب، مع العمل على منع امتداد النيران إلى المراكب المجاورة الراسية داخل الميناء، تفاديا لوقوع خسائر إضافية.
وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم، دعا الكاتب العام للجامعة الجهوية للصيد البحري بنابل فوزي الجربي الجهات المعنية إلى توفير مقر للحماية المدنية داخل الميناء، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الطارئة ويحد من الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الحوادث.
وأكدت المعطيات الأولية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ، في حين ما تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة لتحديد ملابساته.
وتواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها لإخماد الحريق والسيطرة على ألسنة اللهب، مع العمل على منع امتداد النيران إلى المراكب المجاورة الراسية داخل الميناء، تفاديا لوقوع خسائر إضافية.
وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم، دعا الكاتب العام للجامعة الجهوية للصيد البحري بنابل فوزي الجربي الجهات المعنية إلى توفير مقر للحماية المدنية داخل الميناء، بما يضمن سرعة التدخل في الحالات الطارئة ويحد من الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الحوادث.
وأكدت المعطيات الأولية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ، في حين ما تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة لتحديد ملابساته.
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