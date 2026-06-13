الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تعقد جلستها السنوية ورئيسها يؤكد ان تونس قادرة على تنظيم مسابقات من المستوى الدولي

اكد رئيس الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل برونو موليا اليوم في تصريح لوكالة "وات" بالحمامات المستوى الرفيع والقدرة على التنظيم الذي بينه أعضاء المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل في الكونفدرالية الدولية يبرز ان تونس قادرة على تنظيم واحتضان تظاهرات ومسابقات من مستوى عالمي.وأشار موليا على في اختتام الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بالحمامات على هامش انعقاد الجلسة السنوية للكنفدرالية بتونس الى ان اختيار تونس لاحتضان اعمال الجلسة السنوية يأتي تقديرا لتونس العضو القديم في الكونفدرالية (1996) وفي اطار الحرص على تعزيز التفاعل مع الأعضاء من البلدان الافريقية وخاصة تونس والجزائر اللذين يعتبران من انشط الأعضاء في المنطقة.وتابع ان الحضور في تونس هو كذلك فرصة للمواصلة في توجه الكونفدرالية نحو تعزيز العلاقات مع الأعضاء من القارة الافريقية ودفع الحوار معهم ومع أعضاء الكونفدرالية بخصوص الفرص المتاحة في المستقبل ومن بينها بالخصوص مقترح تونس لتنظيم الألعاب المتوسطية للرياضة والعمل قبل موفى هذه السنة.وابرز ان الكونفدرالية تحرص بالخصوص على تعزيز حضورها في افريقيا من خلال التشجيع على دفع أنشطة منظمات الرياضة والعمل الوطنية الافريقية والاستفادة من ريادة تونس والجزائر في هذا المجال لمزيد نشر أنشطة الرياضة والثقافة العمالية والتي تساهم بدور بارز في الادماج الاجتماعي وتعزيز التقارب بين الافراد.ولاحظ ان تجسيم توجه الكونفدرالية الدولية لدعم الرياضة والعمل في افريقيا تبرز بالخصوص في مساندة البلدان الافريقية وخاصة تونس والجزائر على تنظيم التظاهرات والمسابقات الدولية او على التعاون في تنفيذ المبادرات التي تطلقها البلدان الافريقية.وأشار الى ان التوجه نحو دعم المبادرات المحلية مرده ملاحظة ضعف المشاركة الافريقية في التظاهرات الرياضية العمالية الدولية التي تقام خارج افريقيا وخاصة بسبب إشكاليات تأشيرات الدخول او بسبب التكلفة العالية للمشاركة مبرزا ان التظاهرات الإقليمية والدولية التي يمكن تنظيمها في البلدان الافريقية من شانها ان تستقطب الرياضيين من عديد دول العالم وان تساهم في تحقيق اهداف الكونفدرالية في جعل الرياضة رافدا لتعزيز التقارب والتواصل بين الافراد والمجتمعات وحتى تكون الرياضة "قوة توحد بين الافراد والشعوب تتجاوز الحدود وتتجاوز الاختلافات" على حد تعبيره.وأشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وعضو الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل نور الدين البيباني من جهته ان جلسة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل التي تحتضنها تونس ستخصص في جانب هام منها للاعداد للبطولة العالمية للرياضة العمالية التي ستنتظم في بلجيكا من 2 الى 13 جوان 2027.وابرز ان المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل ستتقدم في اطار الجلسة مقترحا لتنظيم بطولة متوسطية للرياضة العمالية في تونس التي لديها كل مقومات النجاح لتنظيم كبرى التظاهرات الرياضية الدولية والتي تعد من ابرز أعضاء الكونفدرالية ومن بين اكثرها نشاطا في ظل انتشار الرياضة والثقافة والعمل في الأوساط العمالية وفي المؤسسات الاقتصادية بمختلف جهات الجمهورية وتسجيل نحو اكثر من 31 الف منخرط في مختلف الاختصاصات الرياضية والثقافية.ولاحظ ان انعقاد الجلسة السنوية للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل في تونس وبحضور رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي يعد شرفا لتونس وتقديرا لمكانتها في المنظمة التي تعتبرها بوابة للرياضة العمالية الافريقية وحلقة الوصل بين أوروبا وافريقيا.وأشار سفير افريقيا في الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل عبد الكريم شيشاوي من الجزائر من جهته الى أهمية احتضان تونس لاعمال جلسة المكتب التنفيذي الذي سينظر في مستقبل عمل الكونفدرالية الدولية وخاصة في ما يتعلق بدفع التعاون مع البلدان الافريقية مبرزا ان الجزائر ستتقدم في اطار اعمال الجلسة السنوية ملف استعداد الجزائر لاحتضان فعاليات الألعاب الدولية للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل لسنة 2029.