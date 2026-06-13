JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 21:27 Tunis

الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تعقد جلستها السنوية ورئيسها يؤكد ان تونس قادرة على تنظيم مسابقات من المستوى الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2db85a1c3896.53458444_njgfoekqliphm.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 21:05 قراءة: 2 د, 35 ث
      
اكد رئيس الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل برونو موليا اليوم في تصريح لوكالة "وات" بالحمامات المستوى الرفيع والقدرة على التنظيم الذي بينه أعضاء المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل في الكونفدرالية الدولية يبرز ان تونس قادرة على تنظيم واحتضان تظاهرات ومسابقات من مستوى عالمي.
وأشار موليا على في اختتام الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بالحمامات على هامش انعقاد الجلسة السنوية للكنفدرالية بتونس الى ان اختيار تونس لاحتضان اعمال الجلسة السنوية يأتي تقديرا لتونس العضو القديم في الكونفدرالية (1996) وفي اطار الحرص على تعزيز التفاعل مع الأعضاء من البلدان الافريقية وخاصة تونس والجزائر اللذين يعتبران من انشط الأعضاء في المنطقة.
وتابع ان الحضور في تونس هو كذلك فرصة للمواصلة في توجه الكونفدرالية نحو تعزيز العلاقات مع الأعضاء من القارة الافريقية ودفع الحوار معهم ومع أعضاء الكونفدرالية بخصوص الفرص المتاحة في المستقبل ومن بينها بالخصوص مقترح تونس لتنظيم الألعاب المتوسطية للرياضة والعمل قبل موفى هذه السنة.

وابرز ان الكونفدرالية تحرص بالخصوص على تعزيز حضورها في افريقيا من خلال التشجيع على دفع أنشطة منظمات الرياضة والعمل الوطنية الافريقية والاستفادة من ريادة تونس والجزائر في هذا المجال لمزيد نشر أنشطة الرياضة والثقافة العمالية والتي تساهم بدور بارز في الادماج الاجتماعي وتعزيز التقارب بين الافراد.
ولاحظ ان تجسيم توجه الكونفدرالية الدولية لدعم الرياضة والعمل في افريقيا تبرز بالخصوص في مساندة البلدان الافريقية وخاصة تونس والجزائر على تنظيم التظاهرات والمسابقات الدولية او على التعاون في تنفيذ المبادرات التي تطلقها البلدان الافريقية.
وأشار الى ان التوجه نحو دعم المبادرات المحلية مرده ملاحظة ضعف المشاركة الافريقية في التظاهرات الرياضية العمالية الدولية التي تقام خارج افريقيا وخاصة بسبب إشكاليات تأشيرات الدخول او بسبب التكلفة العالية للمشاركة مبرزا ان التظاهرات الإقليمية والدولية التي يمكن تنظيمها في البلدان الافريقية من شانها ان تستقطب الرياضيين من عديد دول العالم وان تساهم في تحقيق اهداف الكونفدرالية في جعل الرياضة رافدا لتعزيز التقارب والتواصل بين الافراد والمجتمعات وحتى تكون الرياضة "قوة توحد بين الافراد والشعوب تتجاوز الحدود وتتجاوز الاختلافات" على حد تعبيره.

وأشار نائب رئيس المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل وعضو الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل نور الدين البيباني من جهته ان جلسة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل التي تحتضنها تونس ستخصص في جانب هام منها للاعداد للبطولة العالمية للرياضة العمالية التي ستنتظم في بلجيكا من 2 الى 13 جوان 2027.
وابرز ان المنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل ستتقدم في اطار الجلسة مقترحا لتنظيم بطولة متوسطية للرياضة العمالية في تونس التي لديها كل مقومات النجاح لتنظيم كبرى التظاهرات الرياضية الدولية والتي تعد من ابرز أعضاء الكونفدرالية ومن بين اكثرها نشاطا في ظل انتشار الرياضة والثقافة والعمل في الأوساط العمالية وفي المؤسسات الاقتصادية بمختلف جهات الجمهورية وتسجيل نحو اكثر من 31 الف منخرط في مختلف الاختصاصات الرياضية والثقافية.
ولاحظ ان انعقاد الجلسة السنوية للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل في تونس وبحضور رئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي يعد شرفا لتونس وتقديرا لمكانتها في المنظمة التي تعتبرها بوابة للرياضة العمالية الافريقية وحلقة الوصل بين أوروبا وافريقيا.
وأشار سفير افريقيا في الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل عبد الكريم شيشاوي من الجزائر من جهته الى أهمية احتضان تونس لاعمال جلسة المكتب التنفيذي الذي سينظر في مستقبل عمل الكونفدرالية الدولية وخاصة  في ما يتعلق بدفع التعاون مع البلدان الافريقية مبرزا ان الجزائر ستتقدم في اطار اعمال الجلسة السنوية ملف استعداد الجزائر لاحتضان فعاليات الألعاب الدولية للكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل لسنة 2029.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331096

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

21:13 - أمسية أدبية بحمام الانف تكريما لأعلام الفكر والادب التونسي واحتفاءا بإصدارين جديدين
21:05 - الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل تعقد جلستها السنوية ورئيسها يؤكد ان تونس قادرة على تنظيم مسابقات من المستوى الدولي
20:52 - توزر: تفاقم معاناة سكان حي حفر الطين بمدينة توزر من التلوّث والحشرات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة
20:31 - دورة موريس ريفيلو الفرنسية: المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة ينهي مشاركته في المركز الثاني
20:18 - الدوري العالمي للكاراتي بالرباط: وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية
20:12 - أريانة: تقدّم موسم حصاد الحبوب بنسبة 30 بالمائة
19:38 - الاحتفاظ ب17شخصا بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال
19:09 - جمعية صيانة مدينة نابل تنظم مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 جوان 2026
19:02 - وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة
18:56 - ماهر الكنزاري مدربا جديدا لنادي زاخو العراقي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.67 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
37°-20
34°-24
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>