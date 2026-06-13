الترجي يطالب الرابطة بتمكينه من الملف التأديبي لمحمد أمين توغاي

وجه الترجي الرياضي التونسي يوم السبت مراسلة رسمية إلى الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، طالب من خلالها بالحصول على نسخة كاملة من الملف التأديبي الخاص بلاعبه محمد أمين توغايوأكد فريق باب سويقة في مراسلته أنّ الطلب يأتي في إطار مثول اللاعب أمام لجنة التأديب والروح الرياضية، على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الدربي التي دارت يوم 10 ماي 2026.كما شدّد الترجي على رغبته في الاطلاع على كامل المعطيات والوثائق المتعلقة بالملف، وفق ما جاء في نص المراسلة الموجهة إلى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.يذكر أن توغاي تعرض لعقوبة الإيقاف 12 شهراً من مكتب الرابطة مطلع الأسبوع الجاري.