الرابطة تعاقب توغاي بالإيقاف 12 شهرا وشواط بـ3 مباريات إثر أحداث دربي العاصمة
سلّط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، المنعقد اليوم الأربعاء، عقوبة الإيقاف لمدة 12 شهرا ضد مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي، وعقوبة الإيقاف لـ3 مباريات ضد مهاجم النادي الإفريقي فراس شواط، وذلك على خلفية أحداث العنف التي جدّت في أعقاب دربي العاصمة لحساب الجولة 29 من الموسم الرياضي 2025-2026.
وأكد مصدر رسمي من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إيقاف اللاعب الجزائري محمد أمين توغاي جاء على خلفية ثبوت اعتدائه على أحد مسؤولي النادي الإفريقي، فيما سُلّطت العقوبة ضد فراس شواط، هداف البطولة، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي.
ويُذكر أن محمد أمين توغاي سيشارك خلال هذه الفترة في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الجزائري، فيما سيكون فراس شواط حاضرا في المونديال ضمن صفوف المنتخب التونسي.
وأكد مصدر رسمي من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إيقاف اللاعب الجزائري محمد أمين توغاي جاء على خلفية ثبوت اعتدائه على أحد مسؤولي النادي الإفريقي، فيما سُلّطت العقوبة ضد فراس شواط، هداف البطولة، بسبب اعتدائه على أحد لاعبي الترجي الرياضي التونسي.
ويُذكر أن محمد أمين توغاي سيشارك خلال هذه الفترة في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب الجزائري، فيما سيكون فراس شواط حاضرا في المونديال ضمن صفوف المنتخب التونسي.
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