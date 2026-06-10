الرابطة تعاقب توغاي بالإيقاف 12 شهرا وشواط بـ3 مباريات إثر أحداث دربي العاصمة

سلّط، المنعقد اليوم الأربعاء، عقوبةضد مدافع، وعقوبةضد مهاجم، وذلك على خلفيةالتي جدّت في أعقابلحسابمن الموسم الرياضيوأكد مصدر رسمي منلوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن إيقاف اللاعب الجزائريجاء على خلفية ثبوت، فيما سُلّطت العقوبة ضد، بسببويُذكر أنسيشارك خلال هذه الفترة فيمع، فيما سيكونحاضرا فيضمن صفوف