كأس العالم 2026: قطر تستهل مشوارها بمواجهة سويسرا

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يستهلمساء اليوم السبت مشاركته في نهائياتبمواجهة نظيرهضمن منافسات، في مباراة يحتضنهابالولايات المتحدة الأمريكية.وتعد هذه المشاركة الثانية في تاريخفي نهائيات كأس العالم بعد نسخة، لكنها الأولى التي يبلغ فيها المونديال عبر التصفيات.وتضمإلى جانب قطر وسويسرا منتخبي، علماً أن المباراة الأولى في المجموعة انتهت بتعادل المنتخبين الكندي والبوسني بنتيجةتنطلق مباراةاليوم السبت على الساعة:يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:ويسعى المنتخب القطري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره المونديالي لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، فيما يطمح المنتخب السويسري إلى تأكيد مكانته كأحد المنتخبات الأوروبية القوية في البطولة.