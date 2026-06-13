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كأس العالم 2026: قطر تستهل مشوارها بمواجهة سويسرا

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 12:46 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يستهل المنتخب القطري مساء اليوم السبت مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره السويسري ضمن منافسات المجموعة الثانية، في مباراة يحتضنها ملعب ليفاي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه المشاركة الثانية في تاريخ العنابي في نهائيات كأس العالم بعد نسخة قطر 2022، لكنها الأولى التي يبلغ فيها المونديال عبر التصفيات.


وتضم المجموعة الثانية إلى جانب قطر وسويسرا منتخبي كندا والبوسنة والهرسك، علماً أن المباراة الأولى في المجموعة انتهت بتعادل المنتخبين الكندي والبوسني بنتيجة 1-1.


موعد المباراة

تنطلق مباراة قطر وسويسرا اليوم السبت على الساعة:

* 20:00 بتوقيت تونس
* 22:00 بتوقيت قطر ومكة المكرمة والقاهرة

القنوات الناقلة

يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

* beIN SPORTS MAX 1
* beIN SPORTS MAX 3
* beIN Sports 1 France
* M6

ويسعى المنتخب القطري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره المونديالي لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، فيما يطمح المنتخب السويسري إلى تأكيد مكانته كأحد المنتخبات الأوروبية القوية في البطولة.
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