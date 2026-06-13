بين الجبل الأحمر وحى الإنطلاقة : حملة أمنية تطيح ب20 عنصرا اجراميا مفتشا عنهم لفائدة عدة محاكم

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أول أمس، من إيقاف 20 عنصراً إجرامياً مفتشاً عنهم خلال حملة أمنية شملت مناطق الجبل الأحمر وحي الانطلاقة ورأس الطابية، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين محل مناشير تفتيش صادرة لفائدة عدد من المحاكم والوحدات الأمنية من أجل قضايا تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات والسلب والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق إجرامي وافتكاك متاع الغير.وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء وعبوات غاز مشل للحركة، إضافة إلى عدد من المسروقات التي تشير الأبحاث إلى أن أصحابها تعرضوا إلى السلب تحت التهديد بأسلحة حادة.وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على ذمة الأبحاث الجارية.