JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:56 Tunis

بين الجبل الأحمر وحى الإنطلاقة : حملة أمنية تطيح ب20 عنصرا اجراميا مفتشا عنهم لفائدة عدة محاكم

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2d2f5172a6e2.46226141_pkholnefijmgq.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 11:17 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران، أول أمس، من إيقاف 20 عنصراً إجرامياً مفتشاً عنهم خلال حملة أمنية شملت مناطق الجبل الأحمر وحي الانطلاقة ورأس الطابية، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين محل مناشير تفتيش صادرة لفائدة عدد من المحاكم والوحدات الأمنية من أجل قضايا تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات والسلب والاعتداء بالعنف الشديد وتكوين وفاق إجرامي وافتكاك متاع الغير.


وأسفرت العملية الأمنية عن حجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء وعبوات غاز مشل للحركة، إضافة إلى عدد من المسروقات التي تشير الأبحاث إلى أن أصحابها تعرضوا إلى السلب تحت التهديد بأسلحة حادة.


وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، قبل إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على ذمة الأبحاث الجارية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331059

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Qat - Swi
 WC 2026  23:00 Bra - Mor
 WC 2026  02:00 Hai - Sco
 WC 2026  05:00 Aus - Tur

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 جوان 2026 | 27 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:30
19:41
16:11
12:26
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
4.14 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-18
37°-20
35°-25
32°-24
34°-24
  • Avoirs en devises 25288,5
  • (12/06)
  • Jours d'importation 102
  • 1 € = 3,39207 DT
  • (12/06)
  • 1 $ = 2,93840 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/06)     1155,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/06)   29150 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1