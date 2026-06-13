الاحتفاظ ب17شخصا بينهم أصحاب ملاهٍ ليلية في قضية شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لأعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة بالاحتفاظ بـ17 شخصا، من بينهم أصحاب ملاهٍ ونوادٍ ليلية معروفة، وذلك للاشتباه في انخراطهم ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، عبر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة، باشرت منذ سنة 2025 أبحاثا تتعلق بشبكة دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات بين مدينتين فرنسيتين كبيرتين، من بينهما مرسيليا Marseille، وبين الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية ومنطقة الوطن القبلي.ووفق المعطيات ذاتها، تم رصد تدفقات لكميات هامة من المخدرات بمختلف أنواعها، قبل أن يقع توزيعها وتحويلها إلى عدد من الملاهي والنوادي الليلية قصد ترويجها.وأسفرت الأبحاث، التي جرت تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن إيقاف حوالي 17 شخصا، من بينهم ابنا شقيق رجل أعمال معروف موقوف على ذمة قضايا اخرى... إلى جانب أصحاب نوادٍ ليلية ووكلاء شركات وأشخاص آخرين.وتتواصل الأبحاث بصفة مكثفة لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، في انتظار إحالة الملف خلال الأسبوع المقبل على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن الموقوفين والأبحاث الجارية.