من اقتحام المنازل إلى الاعتداءات اليومية.. خبير أمني يدق ناقوس الخطر
أثار فيديو يوثّق اقتحام منزل والاعتداء بالعنف على عدد من المتواجدين داخله بجهة بني خلاد، موجة من الاستنكار، بعد تداول المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتناول برنامج «الدنيا وما فيها» على إذاعة الجوهرة أف أم الحادثة، معتبراً أن ما حصل يتجاوز مجرد خلاف عابر، باعتبار أن الاعتداء وقع داخل منزل، بما يمثله ذلك من مساس بحرمة المسكن وسلامة أفراد العائلة.
وخلال البرنامج، تم التأكيد على أن كاميرات المراقبة وثّقت عملية الاقتحام والاعتداء، في حين لم تتضح، وفق ما تم تداوله، بشكل كامل ملابسات الخلاف أو الأسباب التي دفعت المعتدين إلى اقتحام المنزل.
وقال مقدم البرنامج إن ما حدث، أياً كانت مبرراته، يطرح أسئلة حول منسوب العنف داخل المجتمع التونسي، خاصة في ظل تزامنه مع حوادث إجرامية أخرى أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
خبير أمني: العنف لم يعد مقتصراً على العصاباتوفي مداخلته بالبرنامج، عبّر الخبير الأمني علي زرمديني عن قلقه من تنامي مظاهر العنف في المجتمع، معتبراً أن حادثة بني خلاد تندرج ضمن سلسلة من الأحداث التي تكشف، وفق تقديره، عن أزمة مجتمعية حقيقية.
وقال زرمديني إن العنف لم يعد مقتصراً على مواجهة الأجهزة الأمنية أو مرتبطاً بمجموعات إجرامية منظمة، بل أصبح يظهر أيضاً في العلاقات بين الأفراد والعائلات والجيران.
وأشار إلى أن بعض العصابات أصبحت تعتمد أساليب أكثر خطورة، من بينها تربية الكلاب الشرسة بهدف حماية نفسها من المداهمات الأمنية، معتبراً أن تطور هذه الأساليب يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة.
«أزمة قيم» وراء تصاعد العنف؟وربط الخبير الأمني تنامي مظاهر العنف بعدة عوامل، من بينها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما وصفها بأزمة القيم والأخلاق.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها التونسيون في عقود سابقة لم تكن تؤدي بالضرورة إلى انتشار العنف بهذه الصورة، معتبراً أن التحولات التي شهدها المجتمع مست جوانب مرتبطة بالعلاقات بين الجيران والأسرة والمواطن ورجل الأمن.
وقال إن احترام رجل الأمن ودوره في حماية المجتمع كان يمثل، في السابق، قيمة راسخة، قبل أن تتغير هذه النظرة تدريجياً، وفق تقديره.
دعوة إلى معالجة الظاهرة من جذورهاوشدد زرمديني على أن مواجهة العنف لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، داعياً إلى مقاربة مجتمعية شاملة تشارك فيها مختلف الأطراف، من الأسرة والمؤسسة التربوية إلى المساجد والمجتمع المدني والقطاعات المهنية.
كما دعا إلى أن تتناول الخطابات الدينية والتربوية المشكلات اليومية التي يعيشها المجتمع، مثل تفكك الأسرة والعنف والانحراف، وعدم الاقتصار على المواضيع التقليدية.
وتأتي حادثة بني خلاد في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول تصاعد العنف والجريمة، وسط دعوات إلى فهم أسباب الظاهرة ومعالجتها أمنياً واجتماعياً وثقافياً، قبل أن تتحول إلى سلوك أكثر انتشاراً داخل المجتمع.
وتناول برنامج «الدنيا وما فيها» على إذاعة الجوهرة أف أم الحادثة، معتبراً أن ما حصل يتجاوز مجرد خلاف عابر، باعتبار أن الاعتداء وقع داخل منزل، بما يمثله ذلك من مساس بحرمة المسكن وسلامة أفراد العائلة.
وخلال البرنامج، تم التأكيد على أن كاميرات المراقبة وثّقت عملية الاقتحام والاعتداء، في حين لم تتضح، وفق ما تم تداوله، بشكل كامل ملابسات الخلاف أو الأسباب التي دفعت المعتدين إلى اقتحام المنزل.
وقال مقدم البرنامج إن ما حدث، أياً كانت مبرراته، يطرح أسئلة حول منسوب العنف داخل المجتمع التونسي، خاصة في ظل تزامنه مع حوادث إجرامية أخرى أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
خبير أمني: العنف لم يعد مقتصراً على العصاباتوفي مداخلته بالبرنامج، عبّر الخبير الأمني علي زرمديني عن قلقه من تنامي مظاهر العنف في المجتمع، معتبراً أن حادثة بني خلاد تندرج ضمن سلسلة من الأحداث التي تكشف، وفق تقديره، عن أزمة مجتمعية حقيقية.
وقال زرمديني إن العنف لم يعد مقتصراً على مواجهة الأجهزة الأمنية أو مرتبطاً بمجموعات إجرامية منظمة، بل أصبح يظهر أيضاً في العلاقات بين الأفراد والعائلات والجيران.
وأشار إلى أن بعض العصابات أصبحت تعتمد أساليب أكثر خطورة، من بينها تربية الكلاب الشرسة بهدف حماية نفسها من المداهمات الأمنية، معتبراً أن تطور هذه الأساليب يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة.
«أزمة قيم» وراء تصاعد العنف؟وربط الخبير الأمني تنامي مظاهر العنف بعدة عوامل، من بينها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما وصفها بأزمة القيم والأخلاق.
وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها التونسيون في عقود سابقة لم تكن تؤدي بالضرورة إلى انتشار العنف بهذه الصورة، معتبراً أن التحولات التي شهدها المجتمع مست جوانب مرتبطة بالعلاقات بين الجيران والأسرة والمواطن ورجل الأمن.
وقال إن احترام رجل الأمن ودوره في حماية المجتمع كان يمثل، في السابق، قيمة راسخة، قبل أن تتغير هذه النظرة تدريجياً، وفق تقديره.
دعوة إلى معالجة الظاهرة من جذورهاوشدد زرمديني على أن مواجهة العنف لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، داعياً إلى مقاربة مجتمعية شاملة تشارك فيها مختلف الأطراف، من الأسرة والمؤسسة التربوية إلى المساجد والمجتمع المدني والقطاعات المهنية.
كما دعا إلى أن تتناول الخطابات الدينية والتربوية المشكلات اليومية التي يعيشها المجتمع، مثل تفكك الأسرة والعنف والانحراف، وعدم الاقتصار على المواضيع التقليدية.
وتأتي حادثة بني خلاد في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول تصاعد العنف والجريمة، وسط دعوات إلى فهم أسباب الظاهرة ومعالجتها أمنياً واجتماعياً وثقافياً، قبل أن تتحول إلى سلوك أكثر انتشاراً داخل المجتمع.
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