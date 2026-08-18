JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:02 Tunis

من اقتحام المنازل إلى الاعتداءات اليومية.. خبير أمني يدق ناقوس الخطر

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a8413e9e38de8.38207463_lnqoegkhpimfj.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 18 Août 2026 - 09:14 قراءة: 2 د, 6 ث
      
أثار فيديو يوثّق اقتحام منزل والاعتداء بالعنف على عدد من المتواجدين داخله بجهة بني خلاد، موجة من الاستنكار، بعد تداول المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناول برنامج «الدنيا وما فيها» على إذاعة الجوهرة أف أم الحادثة، معتبراً أن ما حصل يتجاوز مجرد خلاف عابر، باعتبار أن الاعتداء وقع داخل منزل، بما يمثله ذلك من مساس بحرمة المسكن وسلامة أفراد العائلة.


وخلال البرنامج، تم التأكيد على أن كاميرات المراقبة وثّقت عملية الاقتحام والاعتداء، في حين لم تتضح، وفق ما تم تداوله، بشكل كامل ملابسات الخلاف أو الأسباب التي دفعت المعتدين إلى اقتحام المنزل.


وقال مقدم البرنامج إن ما حدث، أياً كانت مبرراته، يطرح أسئلة حول منسوب العنف داخل المجتمع التونسي، خاصة في ظل تزامنه مع حوادث إجرامية أخرى أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

خبير أمني: العنف لم يعد مقتصراً على العصابات

وفي مداخلته بالبرنامج، عبّر الخبير الأمني علي زرمديني عن قلقه من تنامي مظاهر العنف في المجتمع، معتبراً أن حادثة بني خلاد تندرج ضمن سلسلة من الأحداث التي تكشف، وفق تقديره، عن أزمة مجتمعية حقيقية.

وقال زرمديني إن العنف لم يعد مقتصراً على مواجهة الأجهزة الأمنية أو مرتبطاً بمجموعات إجرامية منظمة، بل أصبح يظهر أيضاً في العلاقات بين الأفراد والعائلات والجيران.

وأشار إلى أن بعض العصابات أصبحت تعتمد أساليب أكثر خطورة، من بينها تربية الكلاب الشرسة بهدف حماية نفسها من المداهمات الأمنية، معتبراً أن تطور هذه الأساليب يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة.

«أزمة قيم» وراء تصاعد العنف؟

وربط الخبير الأمني تنامي مظاهر العنف بعدة عوامل، من بينها الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما وصفها بأزمة القيم والأخلاق.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها التونسيون في عقود سابقة لم تكن تؤدي بالضرورة إلى انتشار العنف بهذه الصورة، معتبراً أن التحولات التي شهدها المجتمع مست جوانب مرتبطة بالعلاقات بين الجيران والأسرة والمواطن ورجل الأمن.

وقال إن احترام رجل الأمن ودوره في حماية المجتمع كان يمثل، في السابق، قيمة راسخة، قبل أن تتغير هذه النظرة تدريجياً، وفق تقديره.

دعوة إلى معالجة الظاهرة من جذورها

وشدد زرمديني على أن مواجهة العنف لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، داعياً إلى مقاربة مجتمعية شاملة تشارك فيها مختلف الأطراف، من الأسرة والمؤسسة التربوية إلى المساجد والمجتمع المدني والقطاعات المهنية.

كما دعا إلى أن تتناول الخطابات الدينية والتربوية المشكلات اليومية التي يعيشها المجتمع، مثل تفكك الأسرة والعنف والانحراف، وعدم الاقتصار على المواضيع التقليدية.

وتأتي حادثة بني خلاد في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول تصاعد العنف والجريمة، وسط دعوات إلى فهم أسباب الظاهرة ومعالجتها أمنياً واجتماعياً وثقافياً، قبل أن تتحول إلى سلوك أكثر انتشاراً داخل المجتمع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 334651

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 18 أوت 2026 | 5 ربيع الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet35°
32° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-25
37°-26
40°-27
44°-29
  • Avoirs en devises 24811,3
  • (17/08)
  • Jours d'importation 97
  • 1 € = 3,38027 DT
  • (17/08)
  • 1 $ = 2,92771 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/08)     2061,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/08)   29994 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio