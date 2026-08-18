من اقتحام المنازل إلى الاعتداءات اليومية.. خبير أمني يدق ناقوس الخطر

خبير أمني: العنف لم يعد مقتصراً على العصابات



«أزمة قيم» وراء تصاعد العنف؟



دعوة إلى معالجة الظاهرة من جذورها



أثار، موجة من الاستنكار، بعد تداول المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي.وتناول برنامجالحادثة، معتبراً أن ما حصل يتجاوز مجرد خلاف عابر، باعتبار أن الاعتداء وقع داخل منزل، بما يمثله ذلك من مساس بحرمة المسكن وسلامة أفراد العائلة.وخلال البرنامج، تم التأكيد على أن، في حين لم تتضح، وفق ما تم تداوله، بشكل كامل ملابسات الخلاف أو الأسباب التي دفعت المعتدين إلى اقتحام المنزل.وقال مقدم البرنامج إن ما حدث، أياً كانت مبرراته، يطرح أسئلة حول، خاصة في ظل تزامنه مع حوادث إجرامية أخرى أثارت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.وفي مداخلته بالبرنامج، عبّر الخبير الأمنيعن قلقه من تنامي مظاهر العنف في المجتمع، معتبراً أن حادثة بني خلاد تندرج ضمن سلسلة من الأحداث التي تكشف، وفق تقديره، عنوقال زرمديني إن العنف لم يعد مقتصراً على مواجهة الأجهزة الأمنية أو مرتبطاً بمجموعات إجرامية منظمة، بل أصبح يظهر أيضاًوأشار إلى أن بعض العصابات أصبحت تعتمد أساليب أكثر خطورة، من بينها تربيةبهدف حماية نفسها من المداهمات الأمنية، معتبراً أن تطور هذه الأساليب يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية وحازمة.وربط الخبير الأمني تنامي مظاهر العنف بعدة عوامل، من بينهاوأوضح أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشها التونسيون في عقود سابقة لم تكن تؤدي بالضرورة إلى انتشار العنف بهذه الصورة، معتبراً أن التحولات التي شهدها المجتمع مست جوانب مرتبطة بالعلاقات بين الجيران والأسرة والمواطن ورجل الأمن.وقال إن احترام رجل الأمن ودوره في حماية المجتمع كان يمثل، في السابق، قيمة راسخة، قبل أن تتغير هذه النظرة تدريجياً، وفق تقديره.وشدد زرمديني على أن مواجهة العنف لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنية، داعياً إلىتشارك فيها مختلف الأطراف، من الأسرة والمؤسسة التربوية إلى المساجد والمجتمع المدني والقطاعات المهنية.كما دعا إلى أن تتناول الخطابات الدينية والتربوية، مثل تفكك الأسرة والعنف والانحراف، وعدم الاقتصار على المواضيع التقليدية.وتأتي حادثة بني خلاد في وقت يتزايد فيه النقاش في تونس حول، وسط دعوات إلى فهم أسباب الظاهرة ومعالجتها أمنياً واجتماعياً وثقافياً، قبل أن تتحول إلى سلوك أكثر انتشاراً داخل المجتمع.