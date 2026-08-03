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إنفانتينو يفقد حلفاءه.. ويلز وإنجلترا تنضمان إلى معسكر المعارضين

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 12:39 قراءة: 1 د, 22 ث
      
تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ضربة جديدة، بعدما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لإعادة انتخابه رئيسا للفيفا.

وجاء ذلك في أول موقف من نوعه يصدر عن اتحاد وطني، على خلفية الأزمة التي أثارها مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، والذي تم التخلي عنه لاحقا تحت ضغط واسع.

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وأكد الاتحاد الويلزي أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بـ"الإخفاقات في الحوكمة والقيادة والشفافية وإدارة أصحاب المصلحة"، مشيرا إلى أن إنفانتينو لم يعد يحظى بثقته لقيادة كرة القدم العالمية، وأن مصالح اللعبة لم تعد على رأس أولوياته.


وفي تطور يزيد الضغوط على رئيس فيفا، كشفت تقارير بريطانية أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر أيضا سحب دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو، مؤكدا تأييده لموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الداعي إلى مراجعة شاملة لآليات الحوكمة والإدارة داخل الاتحاد الدولي.
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وتأتي هذه التحركات بعد انهيار مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي كان يهدف إلى بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات فيفا، وفي مقدمتها كأس العالم، في صفقة قدرت قيمتها بمليارات الدولارات، قبل أن يتراجع عنها الاتحاد الدولي إثر اعتراضات واسعة من يويفا واتحادات قارية ووطنية.

وتتجه الأنظار الآن إلى انتخابات رئاسة فيفا المقررة في مارس 2027 بالمغرب، وسط توقعات بانضمام المزيد من الاتحادات الأوروبية إلى حملة سحب الدعم من إنفانتينو، في خطوة قد تعيد رسم خريطة التوازنات داخل كرة القدم العالمية.
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