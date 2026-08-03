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النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان ترامب عن مفاوضات مرتقبة مع إيران

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Bookmark article    Publié le Lundi 03 Août 2026 - 06:49 قراءة: 1 د, 3 ث
      
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية التعاملات الآسيوية، فجر الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن اضطراب إمدادات الطاقة.

وأظهرت بيانات التداول عند الساعة 23:02 بتوقيت غرينتش تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 8.28% لتستقر عند 82.66 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 5.85% إلى 79.72 دولارا للبرميل.


وكان ترامب قد أعلن أن هناك اتفاقا مع إيران بشأن مضيق هرمز، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق أيضا بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن المفاوضات ستبدأ مساء الاثنين.


وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة كانت تستعد لتنفيذ "أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أنه قرر إلغاء العملية، مدعيا أن ذلك جاء بطلب من قطر والإمارات والسعودية، إضافة إلى إيران.

ويرى محللون أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يعكس تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة في الأسعار، بعد الإشارات الدبلوماسية الأخيرة، إذ دفع انحسار المخاوف من تعطل الملاحة في مضيق هرمز المستثمرين إلى عمليات بيع واسعة للعقود الآجلة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية المنقولة بحرا، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمن الملاحة فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
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