النفط يتراجع بأكثر من 8% بعد إعلان ترامب عن مفاوضات مرتقبة مع إيران

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في بداية التعاملات الآسيوية، فجر الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكيعن محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح، ما خفف من مخاوف الأسواق بشأن اضطراب إمدادات الطاقة.وأظهرت بيانات التداول عند الساعةتراجع العقود الآجلة لخامتسليم أكتوبر بنسبةلتستقر عندللبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخامالأمريكي تسليم سبتمبر بنسبةإلىللبرميل.وكان ترامب قد أعلن أن هناك اتفاقا مع إيران بشأن، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق أيضا بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن المفاوضات ستبدأ مساء الاثنين.وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة كانت تستعد لتنفيذ "أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية"، إلا أنه قرر إلغاء العملية، مدعيا أن ذلك جاء بطلب من، إضافة إلى إيران.ويرى محللون أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط يعكس تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت مدرجة في الأسعار، بعد الإشارات الدبلوماسية الأخيرة، إذ دفع انحسار المخاوف من تعطل الملاحة فيالمستثمرين إلى عمليات بيع واسعة للعقود الآجلة.ويعدأحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو، ما يجعل أي تطورات تتعلق بأمن الملاحة فيه ذات تأثير مباشر على أسواق الطاقة العالمية.