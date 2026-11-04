الملعب الأولمبي بالمنزه: بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة إطارات ومهندسين بوزارة التجهيز

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة إطارات ومهندسين بوزارة التجهيز، وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2024، حين أجرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس معاينات بشأن جملة من الإخلالات التي شابت أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.وقررت النيابة العمومية إثر ذلك فتح تحقيق قضائي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، مع الإذن بإجراء اختبارات فنية لتحديد أسباب تعطل أشغال التهيئة في ذلك الوقت.