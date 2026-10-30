السجن 20 عاماً لرياض بن فضل و9 سنوات لـ18 متهماً آخر

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحكاماً قضائية في القضية المتعلقة بشبهات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في التصرف في الأملاك المصادرة.وقد قضت المحكمة بسجن المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، لمدة عشرين عاماً. كما شملت الأحكام بالسجن لمدة تسعة أعوام في حق ثمانية عشر متهماً آخرين، والذين كان جلهم محالين بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بهذه القضية.