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سرقة حواسيب من معهد ثانوي واللصوص يتركون رسالة غريبة على طاولة الأساتذة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 06:49 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشرت أستاذة تعليم ثانوي مقطع فيديو يوثّق عملية سرقة تعرّض لها المعهد الذي تعمل به، ونُسبت إلى مجموعة من اللصوص من جيل «زاد».
وشملت عملية السرقة قاعة الأساتذة ومكتب المدير، حيث استولى المتورطون على عدد من الحواسيب.

واللافت في الحادثة أن اللصوص تركوا رسالة مكتوبة على طاولة قاعة الأساتذة جاء فيها: «مرحبا، نحن جيل زاد، وإن شاء الله في السرقة الجاية».
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