في عملية أمنية تواصلت الى صباح اليوم: أعوان الامن بالمرسى يعيدون سيارة أجرة الى صاحبها ويلقون القبض على منحرفين افتكاها منه

في عملية أمنية نوعية تواصلت الى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى من استرجاع سيارة أجرة افتكها منحرفان من صاحبها في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعد تهديده بواسطة أسلحة بيضاء واجباره على النزول منها،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيهما وهما شابان في العشرينات من العمر ركبا سيارة أجرة من باب سويقة وطلبا من السائق نقلهما إلى المرسى، وعند الوصول إلى مكان منزو باحد احياء المرسى عمد الشاب الجالس من خلف السائق الى وضع سكين على رقبته قبل أن يشهر الجالس بجانبه موسى في وجهه وافتكا منه مفاتيح السيارة واجبراه على النزول منها وانطلقا بها إلى وجهة مجهولة،.وحسب ذات المعطيات، وبمجرد اعلام السائق اعوان الإستمرار بمركز المرسى، بما تعرض اليه، تم التنسيق بين مختلف الوحدات التابعة لمنطقة الأمن وفرقة الشرطة العدلية بالمرسى، واثر مجهودات دامت ساعات تم تحديد مسلك سير سيارة الاجرة لتنطلق عدة دوريات في مطاردتها ومحاصرتها بطريقة حرفية عالية وإيقاف احد المظنون فيهما، فيما تمكن الثاني من الفرار،.وبمواصلة التحريات بطريقة حثيثة أمكن تحديد مكان تحصن المظنون فيه الثاني ونصب كمين محكم له أسفر عن ضبطه وايقافه، وارجاع سيارة الاجرة إلى صاحبها وهاتفه وأغراض اخرى تم افتكاكها منه والاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة البحث