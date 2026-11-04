سفارة تونس بكندا ترد على انتقادات مواطنة تونسية مقيمة بمونتريال
أعربت سفارة تونس بكندا، في بيان أصدرته الأربعاء 4 نوفمبر، عن أسفها إزاء ما وصفته بـ«الاتهام بالباطل والتجني والتشهير»، وذلك على خلفية انتقادات وجهتها مواطنة تونسية مقيمة بمونتريال إلى مصالحها.
وأفادت السفارة بأن المواطنة المعنية لم تتصل قط بمصالحها في العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما لم يُسجّل لها أي اتصال بالموظفين العاملين بها بغرض التظلم، باستثناء بريد إلكتروني ورد بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
وكانت مواطنة تونسية مقيمة بكندا قد وجهت انتقادات إلى سفارة تونس بكندا ، على خلفية تأخر معالجة طلبها المتعلق بجواز السفر، الذي قالت إنها تقدمت به منذ أكثر من شهرين، مستنكرة ما وصفته بالمماطلة والتسويف رغم اتصالاتها المتكررة بمصالح السفارة، وفق تصريحها.
وأفادت السفارة بأن المواطنة المعنية لم تتصل قط بمصالحها في العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما لم يُسجّل لها أي اتصال بالموظفين العاملين بها بغرض التظلم، باستثناء بريد إلكتروني ورد بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
وكانت مواطنة تونسية مقيمة بكندا قد وجهت انتقادات إلى سفارة تونس بكندا ، على خلفية تأخر معالجة طلبها المتعلق بجواز السفر، الذي قالت إنها تقدمت به منذ أكثر من شهرين، مستنكرة ما وصفته بالمماطلة والتسويف رغم اتصالاتها المتكررة بمصالح السفارة، وفق تصريحها.
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