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تونس تشارك في كاس افريقيا للرقبي السباعي النسائي بكينيا يومي 7 و8 نوفمبر الجاري

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 22:10 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تشارك تونس في كاس افريقيا للرقبي السباعي النسائي المقرر بكينيا يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الكاتب العام للجامعة التونسي للرقبي سمير مقطوف اليوم الخميس.
وأضاف مقطوف أن لاعبات المدرب الوطني آرنو لوبير سيخضن منافسات المجموعة الثانية الى جانب منتخبي كينيا البلد المنظم وغانا.

وأوضح ان المجموعة كانت تضم كذلك المنتخب المصري الذي قرر الانسحاب من خوض المسابقة، لتضم المجموعة ثلاثة منتخبات خلافا للمجموعتين الاولى والثالثة.
وتتألف المجموعة الاولى من منتخبات جنوب افريقيا وزمبيا وزيمبابوي ورواندا، في حين تتكون الثالثة من منتخبات اوغندا ومدغشقر وموريس وبوركينافاسو.

وبيّن كاتب عام الجامعة ان نظام البطولة ينص على تأهل المنتخبين صاحبي المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة، بالاضافة الى المنتخبين صاحبي أفضل المراتب الثالثة، الى الدور ربع النهائي.
وأشار الى ان المنتخبين اللذين سيشكلان طرفي الدور النهائي سيتأهلان الى المستوى الثالث من سلسلة كأس العالم.

وتستهل زميلات القائدة لمياء الملوح البطولة بمواجهة المنتخب الغاني يوم 7 نوفمبر انطلاقا من الساعة 7.44 بتوقيت تونس، قبل ملاقاة المنتخب الكيني في اليوم ذاته انطلاقا من الساعة 14.40.
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