أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسط والجنوب خلال الليل

يتسم الطقس، الخميس، بظهور سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الغربية ولاحقا المناطق الشرقية للوسط والجنوب أثناء الليل، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.وتهب الريح من القطاع الشمالي الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، قبل أن تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب وأثناء ظهور السحب الرعدية.ويكون البحر قليل الاضطراب.وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، فيما تصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي.