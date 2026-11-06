الإفراج عن مدير سابق لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني ومتهمين اثنين وتأجيل المحاكمة

وافقت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال جلستها المنعقدة أمس الخميس، على مطالب الإفراج المقدمة في حق مدير سابق لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني ومتهمين اثنين آخرين، من بينهما امرأة، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.ومثل أمام هيئة الدائرة الجنائية ستة متهمين بحالة إيقاف، من بينهم مدير سابق لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني وقاض سابق وأربعة متهمين آخرين، وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب تهم أخرى ذات صبغة جنائية.وطلب محامو الدفاع تأجيل النظر في القضية، مع تقديم مطالب للإفراج عن عدد من المتهمين الموقوفين.وعقب الجلسة، قررت الدائرة الجنائية الاستجابة لمطالب الإفراج عن المدير السابق لإدارة الشرطة العدلية ومتهمين اثنين آخرين، من بينهما امرأة، مع تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق.